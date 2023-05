O treinador do Gil Vicente não abriu o jogo quanto a uma possível continuidade no comando da equipa de Barcelos na próxima época. «Qualquer que seja o caminho, eu ou qualquer pessoa só estamos de passagem, numa instituição muito maior do que qualquer pessoa. Por isso, eu tenho a responsabilidade de preparar o futuro. Não estou a dizer nem que sim, nem que não», afirmou Daniel Sousa em conferência de imprensa.

O treinador dos gilistas falou na antevisão ao encontro com o V. Guimarães. «Acredito que vai haver uma carga de exigência e atenção acrescida porque ainda há objetivos a cumprir, quer pela nossa parte, quer pela parte do Vitória. Nós ainda temos algumas coisas definidas como sendo objetivo, não em termos de posições classificativas, mas em termos de jogo, e em termos de pontuação que pretendemos no final da época. São coisas que vão sendo definidas, reformuladas consoantes as coisas vão acontecendo. E o nosso objetivo é ganhar estes dois jogos» apontou, antevendo um jogo difícil.

«É o último jogo em casa do Vitória, de certeza que vão acarinhar a equipa, vai ser uma casa cheia. Ou seja, há todo um contexto de dificuldade que temos que ter em consideração”, frisou, elogiando o conjunto vimaranense. «O Vitória de Guimarães tem uma organização bastante interessante com aquela linha de cinco que tem feito desde sempre. E já nos apresentou aqui algumas dificuldades. Vai ser o confronto de duas ideias parecidas, formas diferentes de montar as coisas, mas um conjunto de princípios que se assemelham. Vai ser um confronto interessante de se seguir», rematou.