Vinícius Dias, novo guarda-redes do Gil Vicente, falou das expetativas para a próxima temporada, destacando a «oportunidade» de jogar na liga portuguesa com a esperança que o clube de Barcelos sirva de «vitrine» para a progressão da sua carreira.

O guarda-redes de 26 anos chega do Volta Redonda, da Série C do Brasileirão, com vontade de vingar na Europa. «É uma oportunidade muito boa, o Gil é um clube muito tradicional em Portugal. A expetativa é trabalhar da melhor maneira possível para conquistar grandes coisas», destacou o reforço já de camisola vestida.

O guarda-redes vai lutar pela titularidade com Brian Araújo e Andrew Silva. «Já conhecia o Gabriel [Pereira] que jogou comigo. Todas as referências que tenho do clube são as melhores possíveis. Também passei a acompanhar desde o primeiro contrato. É uma grande vitrine, um grande campeonato. Vou dar tudo para ajudar o clube a conquistar os objetivos», destacou ainda.