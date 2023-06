Apresentado esta sexta-feira como novo treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos confirmou que Fran Navarro está de saída do emblema de Barcelos.

O avançado espanhol de 25 anos, refira-se, está a caminho do FC Porto, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Quando fazia um balanço das saídas no plantel face à temporada passada, Campelos incluiu o nome de Navarro juntamente com outros cujo futuro já é conhecido de forma oficial, como os casos de Adrián Marín e Vítor Carvalho, reforços do Sp. Braga.

«Sabemos que alguns jogadores saíram, como Tomas Araújo, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro ou Aburjania, mas com toda a certeza que a estrutura está a trabalhar para trazer atletas para colmatar essas ausências importantes. Acredito que vamos fazer as escolhas certas e criteriosas», disse.