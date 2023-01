O FC Porto está a negociar com o Gil Vicente a contratação de Fran Navarro para a próxima temporada, avançou a CNN Portugal e confirmou o Maisfutebol.

O avançado espanhol suscitou a cobiça de Celta de Vigo e Sporting de Braga nesta janela de inverno, mas a equipa de Carlos Carvalhal avançou por Haris Seferovic e os arsenalistas optaram por não ir ao mercado para procurar um substituto de Vitinha, de saída para o Marselha.

A mudança de Navarro para o Dragão deverá custar cerca de oito milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos.

O avançado espanhol, de 24 anos, é formado no Valência e chegou na última temporada a Barcelos. Nos 61 jogos que disputou em época e meia, marcou 31 golos. É, de resto, o segundo melhor marcador do campeonato, com 11 tentos, menos um do que Gonçalo Ramos.