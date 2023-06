Vítor Campelos foi confirmado esta sexta-feira como novo treinador do Gil Vicente, tal como o Maisfutebol já tinha antecipado, depois de uma temporada em o treinador conduziu o Desportivo de Chaves até ao sétimo lugar da Liga.

O clube de Barcelos acaba de dar as «boas-vindas» ao novo treinador nas redes sociais com a publicação de fotografias de Campelos a assinar o novo contrato. «Assinado e selado. Começamos hoje a trilhar um novo caminho com a mesma ambição de sempre», escreveu o clube.

Aos 48 anos, o treinador natural de Guimarães esteve no Chaves nas três últimas épocas, tendo garantido, em 2021/22, o regresso dos flavienses ao principal escalão. Na temporada passada, terminou a Liga na sétima posição.