O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, perspetivou uma partida difícil frente ao Marítimo, atual último classificado da Liga, mas pretende prolongar a fase menos conseguida do adversário.

Reconhecendo que a posição que o conjunto madeirense ocupa na classificação, sem ainda pontos somados, «não condiz com a história do Marítimo», o treinador dos gilistas lembra que o oponente «tem uma equipa de qualidade e em casa costuma fazer boa figura».

«Temos de considerar que é uma fase menos conseguida do Marítimo, mas o nosso objetivo é fazer com que essa fase se prolongue. Vamos à procura de pontos e sabemos que vai ser um jogo difícil e competitivo. Temos de estar preparados mentalmente para trazer um resultado positivo», disse Ivo Vieira.

Depois de um início da época com um calendário carregado pelos jogos do campeonato e das competições europeias, esta foi das semanas de preparação mais longas que o treinador do Gil Vicente teve com a equipa, confessando que os jogadores 'até estranharam' tanto tempo para treinar.

«Nitidamente, deu mais tranquilidade e tempo para assimilar os processos, e trabalhar aspetos em que a equipa tinha necessidades. Acreditamos que vamos crescer e melhorar o nosso jogo, ganhamos esses espaços, vamos ver a resposta», disse o técnico de 46 anos.

Para este desafio na Madeira, Ivo Vieira ainda não pode contar com o guarda-redes Kritciuk e com o avançado Murilo Souza, que continuam a recuperar de lesões.

O Gil Vicente desloca-se este domingo ao terreno do Marítimo, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Miguel Nogueira.