A realizar um grande campeonato, com 46 pontos e um quinto lugar à passagem da 27.ª jornada, o Gil Vicente visita no sábado o Arouca, podendo, caso o Sp. Braga perca com o Benfica, apanhar os arsenalistas no quarto posto.

Ricardo Soares, treinador do emblema de Barcelos, descartou a existência de qualquer tipo de pressão e referiu que a equipa está, sim, preocupada em manter a qualidade de jogo.

«A pressão é uma falsa questão. Os meus jogadores têm de estar felizes dentro do campo e ter a preocupação de jogar bem. Queremos um futebol de qualidade e vamos manter essa ideia até ao fim. Se assim for, a pressão será diluída», disse na conferência de imprensa de lançamento do jogo da ronda 28 da Liga.

O Gil Vicente leva 12 jogos sem perder e o adversário - 15.º classificado com metade dos pontos dos minhotos - é, teoricamente, uma equipa ideal para que a série se prolongue, mas Ricardo Soares deixou o alerta, considerando mesmo que os arouquenses valem mais do que o que está refletido na tabela classificativa. «É um adversário difícil, bem orientado, que luta pela manutenção, mas que tem feito bons jogos. Acho que deviam ter mais pontos, pois têm qualidade de jogo, mas nem sempre têm sido felizes. Vamos para Arouca com o intuito de impor o nosso jogo, com um futebol positivo e virado para o ataque», vincou.

O técnico dos gilistas elogiou, depois, a capacidade de trabalho e o caráter ambicioso dos jogadores que tem à disposição. «Não param de me surpreender. Querem sempre mais e isso facilita muito o meu trabalho. Mesmo com a paragem do campeonato, onde podia ter havido um relaxamento, todos viram uma grande oportunidade de crescerem e se transcenderem», salientou, fazendo votos de que os jogadores possam «lucrar profissionalmente» com o que têm feito nesta temporada.

Para o jogo de sábado, o Gil já só não poderá contar com Murilo Sousa, que está lesionado.