Durante a paragem para os jogos das seleções, Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, recebeu uma boa notícia: a recuperação de Haris Seferovic.

O avançado suíço não joga há dois meses e meio, mas Veríssimo garante que ele já está pronto para regressar à competição, ainda que precise de recuperar índices físicos.

«Em função do tempo de paragem que teve, ainda não está em condições de jogar 90 minutos. Mas está recuperado e é um dos 21 jogadores que temos disponíveis e mais uma opção com qualidade para juntar ao ataque», disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.

Ainda sobre os homens da frente, o técnico das águias falou sobre Gonçalo Ramos, que assumiu estar a viver o melhor momento da carreira, elogiando-o o jovem formado no Seixal.

«A responsabilidade por essa qualidade é dele e dos colegas. Os jogadores têm qualidade individual, se ela for elevada, a equipa vai sobressair. O Gonçalo é um jogador com qualidade, que tem aproveitado as oportunidades e há outros a fazer o mesmo», concluiu.