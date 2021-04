O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, afirmou esta sexta-feira que quer aproveitar o «momento de qualidade» exibicional dos gilistas para pontuar na receção ao Farense, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

«Neste momento, o mais importante é os pontos. Mas também temos consciência de que, para atingir as vitórias, há um conjunto de procedimentos que nos levam a essas vitórias. É mais um jogo em que queremos demonstrar qualidade, mas principalmente vencer», disse, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

Depois de dois desaires consecutivas, o técnico do conjunto de Barcelos prometeu uma equipa a «lutar pela vitória até ao último segundo, até à exaustão», dizendo que os seus jogadores têm «consciência do que é preciso para dar a volta» aos últimos resultados.

«Temos de transformar esta nossa ‘indignação' por o resultado [com o Belenenses] não ter sido aquele que desejávamos e fazer com que este jogo nos traga os merecidos pontos, o que não aconteceu no passado», referiu.

Ricardo Soares confessou que está ciente que os pontos estão «cada vez mais caros», devido à «pressão extra» que as equipas que lutam pela permanência atravessam, mas revelou que espera um encontro «bem jogado».

«Confio em todos os jogadores. [Vou colocar] aqueles que estão em melhores condições para ir a jogo, sendo certo que os jogos também se ganham de fora, do banco. Eles têm feito um bom trabalho, estão num bom momento e esperemos que esse momento se reflita no resultado final», atirou ainda, sobre a gestão física do plantel.

O Gil Vicente recebe o Farense este sábado, a partir das 15h00, no Estádio Cidade de Barcelos.