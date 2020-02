Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente, revelou que João Afonso, que perdeu os sentidos no final do jogo com o Boavista, no Estádio do Bessa, já deixou o estádio «consciente». Vítor Oliveira também assumiu que apanhou um susto, mas ficou mais tranquilo depois de ouvir o médico que assistiu o jogador.

Viveram-se momentos de apreensão no final do jogo depois de João Afonso ter caído inanimado depois de um choque de cabeça com Mateus. O jogador esteve a ser assistido pelas equipas médicas das duas equipas, foi imobilizado e transportado até à ambulância que entrou no relvado.

O jogador foi encaminhado para o hospital, para fazer exames, mas Rúben Fernandes garante que o companheiro de equipa estava bem. «São lances que acontecem no futebol, mas graças a Deus já saiu consciente e vai ficar tudo bem», destacou o capitão do Gil na flash-interview da Sport TV.

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, também abordou o incidente no final do jogo. «Já assisti a muitas coisas no futebol. A forma como ele caiu podia ser um momento muito mau, mas felizmente parece que não tem a gravidade que parecia de início. Só quando o médico nos tranquilizou é que conseguimos acalmar», contou.