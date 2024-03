O empate na receção ao FC Porto faz parte do passado e servirá, apenas, de ponte para duelo com o Casa Pia. A ideia foi deixada por Vítor Campelos na antevisão à visita aos «gansos», a contar para a 24.ª jornada da Liga.

«Foi um resultado positivo, frente a um adversário que venceu o Arsenal, mas que apenas acrescentou mais um ponto à nossa época. Temos plena consciência de que o Casa Pia é forte, que vem de duas vitórias consecutivas, e precisamos de manter a humildade e o compromisso», começou por dizer o treinador do GIl Vicente, em conferência de imprensa.

O emblema de Barcelos não perde há duas partidas e o timoneiro está de olho no óbvio, a manutenção: «Tal como o Casa Pia, também queremos alcançar, o quanto antes, a meta pontual de 35 pontos. Eles têm uma equipa com boas individualidades, com jogadores de qualidade técnica no ataque, sustentados por uma equipa com elementos experientes nos outros setores».

Em contraponto, prosseguiu, o Gil Vicente viu saírem 13 jogadores face à última temporada, «boa parte para clubes de maior dimensão».

«Tivemos de reconstruir a equipa. Os atletas que vieram têm mostrado qualidade, mas é um processo que leva tempo. Acredito que vamos continuar a crescer até ao final do campeonato», garantiu.

Por fim, e questionado sobre as dificuldades sentidas fora de portas, uma vez que apenas venceu dois jogos longe de Barcelos, o treinador dos gilistas «sacudiu» qualquer pressão.

«Já temos jogado com qualidade para vencer mais vezes fora. Mas, talvez nos tenha falta uma pontinha de sorte em alguns jogos. Cada jogo é uma história diferente, e queremos manter a consistência, sabendo o que estamos a fazer bem e onde podemos melhorar», concluiu Vítor Campelos.

Para este desafio, o Gil Vicente não poderá contar com os lesionados Zé Carlos e Kiko Pereira. Em sentido contrário, o avançado Depú está de regresso.

O Gil Vicente, nono classificado, com 26 pontos, visita Rio Maior, reduto do Casa Pia, 11.º, também com 26 pontos. A bola rola a partir das 15h30 deste domingo e poderá acompanhar o encontro, ao minuto, no Maisfutebol.