O treinador do Rio Ave, Mário Silva, admitiu que o jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, vai ser pensado tendo em conta a Taça da Liga.

Neste sábado, os vila-condenses ocupam o nono lugar da Liga, e precisam de acabar a jornada na sexta posição, pelo menos. Esse é o último lugar do primeiro escalão que dá acesso à fase final daquela prova.

«O objetivo primordial é ganhar este jogo, tendo a Taça da Liga, onde queremos estar, na mente. Sabemos que há várias equipas em posição de se apurarem, mas só temos de fazer o nosso trabalho, ganhando este jogo, e, se possível, com uma boa exibição», disse Mário Silva, em conferência de imprensa e citado pela Lusa.

«Temos de estar atentos à dinâmica e disposição tática do Gil Vicente, pois, com o novo treinador, podem existir algumas alterações», considerou o técnico do Rio Ave.

«Julgo que surpresas não vamos ter. Estudámos bem o jogo e sabemos o que temos de fazer», apontou depois.

Num pensamento sobre a formação que orienta, Mário Silva disse que «defensivamente, o Rio Ave está consistente e tem-no demonstrado», uma vez que até é uma das equipas menos batidas da Liga.

«Em termos ofensivos, precisamos de melhorar e criar mais oportunidades para fazer golos. Sei que temos gente capaz no plantel para isso, mas temos de passar das palavras aos atos», prosseguiu.

Para o desafio em Barcelos, o treinador ainda não poderá contar Fábio Coentrão, André Pereira, Ronan e Júnio Rocha, todos a recuperarem de lesão.