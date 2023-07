O médio suíço Maxime Dominguez foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Gil Vicente, com contrato até 2026.

O jogador de 27 anos foi contratado no início do mês passado pelo RKS Rakow, mas cumpriu apenas um jogo, já em julho, a contar para a Supertaça da Polónia, diante do Légia Varsóvia.

Dominguez chega a Barcelos para reforçar as opções do meio-campo, que perdeu vários nomes neste mercado.

O esquerdino, formado no Servette, passou ainda pelo Zurique, Lausanne, Neuchâtel Xamax e Miedz Legnica.