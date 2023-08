Em Barcelos a tradição ainda é o que era. O Gil Vicente voltou, pela 5.ª época consecutiva, a entrar a ganhar no campeonato e desta feita com uma goleada! FC Porto, Boavista, Paços Ferreira e Portimonense, por duas vezes, foram as vítimas dos gilistas, que fazem do Estádio Cidade de Barcelos a sua fortaleza. Os adeptos gilistas têm uma mão cheia de razões para sorrir.

Fran Navarro já não mora na terra do galo, mas Fujimoto regressou das férias com o pé quente, bisando no encontro. Pedro Tiba, Tidjany Touré, que tinha acabado de entrar, Gabriel Pereira, a fechar, também fizeram o gosto ao pé (e cabeça), perante uma formação algarvia completamente apática. O Portimonense até entrou melhor, mas rapidamente perdeu o gás e quase não existiu durante todo o encontro.

Quatro caras novas em cada equipa

Os dois técnicos lançaram quatro reforços nos onze iniciais. Vítor Campelos estreou no lado esquerdo da defesa Buta, no miolo de terreno Dominguez e Gbane e no ataque Baturina. Por sua vez, Paulo Sérgio, ausente devido a castigo, lançou Vinícius, na baliza, Jasper e Rildo Filho nas alas e Ronie Carrilo na frente de ataque.

Os algarvios entraram bem e ficaram muito perto de marcar, num lance que podia ter mudado o rumo da partida. Ronie Carrillo entrou na área pela esquerda e ofereceu o golo a Jasper, que rematou ao lado quando estava em excelente posição. Os galos equilibraram a partida e, numa rápida jogada pela esquerda, Buta acabou carregado em falta na área. Cláudio Pereira assinalou o castigo máximo e Fujimoto deu vantagem aos gilistas.

Numa típica partida de início de época, jogada num ritmo baixo, a formação barcelense ia ficar perto de marcar em cima do intervalo. Baturina apareceu isolado pelo lado esquerdo, mas o remate cruzado saiu torto. Já no período de compensação, Zé Carlos arrancou pela direita e deu para a entrada da área onde apareceu Fujimoto a fuzilar a baliza algarvia.

Pedido de casamento inspirou gilistas

No intervalo houve tempo para um momento diferente. Com o pretexto de um sorteio, dois adeptos do Gil Vicente foram chamados ao centro do relvado para receber o prémio. Afinal, tudo não passava de um engodo para Bruno pedir, em pleno relvado, Catarina em casamento. Ele ajoelhou e ela disse… sim!

O Portimonense mexeu ao intervalo, contudo a alteração não surgiu qualquer efeito, já que continuaram a ser os de Barcelos a mandar na partida e a aumentar a contagem. Numa jogada individual, Pedro Tiba pegou no esférico a meio do meio-campo, aproveitou a passadeira estendida pelos alvinegros e rematou em arco para o terceiro. Tudo muito fácil para o Gil Vicente, talvez inspirados pelo pedido de casamento.

O melhor que a turma algarvia conseguiu foi um remate de Jasper à malha lateral. E foi tudo para 90 minutos – mais os descontos. Os técnicos começaram a refrescar as equipas e o ritmo da partida baixou ainda mais. Indiferentes a isso, Dominguez e Touré fabricaram o quarto golo dos gilistas. O primeiro assistiu e o segundo marcou. Em cima do apito final, após canto, Gabriel Pereira selou o resultado com uma cabeçada, que só foi validada após revisão do VAR.