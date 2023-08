Paulo Sérgio assumiu que o Portimonense é uma equipa em reconstrução, mas espera uma boa resposta na primeira jornada da Liga, diante do Gil Vicente, em Barcelos, já este sábado.

«Vamos iniciar o campeonato, obviamente com muita gente jovem, inexperiente, mas com ambição e foco em ir à procura de um bom resultado. Estamos a reconstruir uma equipa, a apostar em novos jogadores e agora está nas mãos deles darem uma boa resposta, que nos consiga dar confiança para atingir os nossos objetivos», afirmou o treinador dos algarvios em conferência de imprensa.

A frente de ataque do Portimonense «foi toda renovada», com a saída dos avançados que alinharam no ano passado e a entrada de meia dúzia de reforços.

«A grande diferença é que temos algumas soluções de que estávamos carentes, em termos de criativos nos corredores. Há muito trabalho pela frente e esperemos que deem uma boa resposta. É juntar, dar tempo e fazer crescer, à procura de realizar bons jogos e somar pontos», sublinhou.

Quanto ao Gil Vicente, Paulo Sérgio salientou que «é uma equipa que também tem algumas alterações em relação à temporada transata».

«Sabemos da dificuldade e das qualidades que o Gil [Vicente] normalmente apresenta e nós vamos à procura de ser competitivos, de tentar pôr em prática aquilo que temos trabalhado durante a pré-época e começar já, a partir da primeira jornada, à procura de somar pontos que nos levem ao caminho que todos desejamos», concluiu.

Gil Vicente e Portimonense defrontam-se este sábado em Barcelos, às 16h30, num jogo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.