Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, referiu-se à Liga como «uma longa maratona», com provas de 100 metros por jornada, e adianta que a equipa de Barcelos quer vencer já a primeira corrida, na ronda inaugural, na receção ao Portimonense, este sábado (15h30).

Depois de ter conduzido o Desportivo de Chaves à sétima posição na época 2022/23, o técnico de 48 anos vai cumprir o primeiro jogo oficial pelos galos em Barcelos e espera vencer, apesar de liderar um plantel em reconstrução, com dez reforços, e de a prioridade ser a consolidação da equipa mo escalão principal.

«Estamos a algumas horas do início desde campeonato. Vai ser uma longa maratona, mas temos de estar cientes de que, em cada semana, há uma prova de 100 metros. Temos de estar preparados para dar o melhor de nós a cada semana», disse, a abrir a conferência de imprensa de antevisão do duelo com os algarvios.

Além de querer manter a recente tradição gilista de entrar no campeonato a vencer, algo que se verificou entre as temporadas 2019/20 e 2021/22, Vítor Campelos vincou que «é importante entrar com o pé direito» no campeonato, frente a um adversário que mantém o treinador, Paulo Sérgio, desde a época 2019/20.

«Vamos defrontar uma equipa que tem consolidado a posição na I Liga, com um treinador consolidado e que tem vantagem nisso, mas preparámos o jogo de forma positiva e concentrada. Sabemos o que vamos encontrar. Vamos estar preparados para o jogo. Dentro das contingências, vamos estar dentro do nosso máximo», referiu.

O treinador quer ver, por isso, um Gil Vicente «pressionante», mas avisou que o «pormenor e o detalhe» vão ser «extremamente importantes» para o desfecho, tendo pedido «concentração redobrada» e entreajuda a um grupo que ainda vai sofrer alterações até ao fecho do mercado, a 31 de agosto, prazo com o qual discorda.

«O mercado devia fechar antes de começar o campeonato. As equipas ainda vão ter chegadas e saídas. Ainda muita coisa vai mudar. Se o mercado fechasse antes do início do campeonato, com certeza o plantel já estaria um bocado diferente», acrescentou.

Ciente de que os minhotos podem alterar as estratégias de jogo para jogo, o treinador prometeu que a sua equipa vai entrar em todos os jogos para ganhar e «deixar tudo dentro de campo», com o intuito de alcançar cedo os pontos que garantam a manutenção até para ambicionar «outros voos» mais tarde.

«Se alcançarmos esses pontos cedo, podemos ambicionar outros voos. Toda a gente que trabalha connosco é ambiciosa e tem sede de vencer. Com um bom início de campeonato e os pontos que nos consolidem na I Liga, podemos fazer coisas muito positivas», perspetivou ainda.