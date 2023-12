O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, defendeu este domingo que a «organização e a concentração» serão os pontos-chave no duelo frente ao Sporting, a contar para a 12.ª jornada da Liga.

«Vamos defrontar um adversário fortíssimo a jogar em casa e temos de ser uma equipa muito concentrada em todos os momentos do jogo, organizada, e a tentar a explorar alguns pontos que identificámos no Sporting. Estamos preparados para fazer um bom jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Campelos acredita que os leões «não têm grandes fragilidades», mas lembra que «não há equipas perfeitas».

«São jogos e temporadas diferentes, mas sei que, para vencer em casa dos ‘grandes’, temos de ser concentrados ao longo de todo o jogo, e ter, também, uma ponta de sorte. O Sporting tem um plantel recheado de bons valores, bem reforçado e orientado por um excelente treinador que consolidou processos na equipa. Temos de ser muito focados» continuou.

Melhor marcador do Sporting, o técnico da formação de Barcelos foi questionado sobre Viktor Gyökeres: «Já defrontámos outros jogadores de qualidade e sabemos que temos de estar ligados para os travar. E o Sporting não é só o Gyokeres, tem Paulinho, Pote [Pedro Gonçalves] ou Edwards. Temos de estar muito concentrados porque esses jogadores podem decidir um jogo de um momento para outro.»

«Ainda não pontuámos fora e temos vontade de inverter isso. Queremos fazer um bom e jogo e, se possível, trazer pontos. Somos uma equipa jovem e temos sofrido golos em detalhes e erros individuais que são evitáveis. Temos de estar mais concentrados», disse ainda, sobre o Gil.

Vítor Campelos comentou também o alegado interesse do Sporting em Fujimoto: «Quando cheguei, fiz uma aposta com ele, desafiando-o a fazer mais golos e assistências que nas épocas anteriores. Nesta altura, já marcou mais golos e bateu o seu recorde de assistências. É um jogador de qualidade, jovem, ainda com muito para evoluir. Tenho a certeza que vai atingir patamares mais altos. Gosto de ter os melhores, mas percebo a vontade do atleta de dar o salto se acontecer alguma coisa.»

O Gil Vicente, refira-se, joga esta segunda-feira em casa do Sporting, a partir das 20h15.