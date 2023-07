No último encontro do estágio em Arcos de Valdevez, o Gil Vicente empatou a dois golos diante do Torreense, da II Liga.

Os golos dos gilistas foram apontados por Miguel Monteiro e Marcelo Caldas.

Vítor Campelos apostou no seguinte onze: Vinícius, Zé Carlos, Gabriel, Rúben, Kiko, André Simões, Pedro Tiba, Fujimoto, Murilo, Dalil Ali e Miguel Monteiro.

Thomas Luciano, Né Lopes, Reda, João Barros, Marcelo Caldas, Cláudio Araújo, Miguel Sanz, Ricardinho, Miro e Peixinho entraram para a segunda metade, com Brian Araújo e Andrew a defenderem a baliza durante meia hora, à semelhança de Vinícius Dias.