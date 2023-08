A ginasta Simone Biles voltou à competição no fim de semana, após um período de ausência para cuidar da saúde mental, para atuar na Core Hydration Classic, que se realizou em Hoffman Estates, nos arredores de Chicago, no estado do Illinois. A norte-americana não competia desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e assegurou uma vitória notável perante um pavilhão repleto.

Com uma pontuação de 14,0 nas barras assimétricas, 14,8 na trave, 14,9 no solo e um impressionante 15,4 no trampolim, Biles demonstrou a sua mestria perante uma multidão entusiasmada.

A superestrela da ginástica, sete vezes medalha olímpica, não só conquistou o primeiro lugar na classificação geral, mas também nas provas de salto, solo e trave de equilíbrio, ficando em terceiro lugar nas barras assimétricas.

Em declarações à CNBC após o evento, Biles expressou a sua gratidão pelo apoio recebido: «Senti-me muito bem, especialmente após tudo o que aconteceu no ano passado. Ver a multidão a aplaudir e a fazer cartazes aqueceu o meu coração. Isso mostra que eles ainda acreditam em mim, e voltei e fiz aquilo para o qual trabalhei tanto. Estou muito feliz com o resultado», disse.

Biles explicou ainda o motivo por trás do seu regresso, afirmando: «Eu sempre soube, especialmente após o que aconteceu em Tóquio. Desta vez, estou a fazê-lo por mim mesma. Trabalhei bastante em mim mesma, acredito mais em mim e estou a dar os primeiros passos novamente», esclareceu.

Biles demonstrou a sua destreza durante o exercício de solo ao executar um «duplo layout com meia rotação» – um movimento que leva o seu nome –, o que lhe rendeu uma pontuação de 14,9. Além disso, executou um «double pike Yurchenko», considerado o salto mais desafiante no feminino, obtendo uma pontuação impressionante de 15,4. A ginasta precisará de realizar este salto numa competição internacional para que ele seja oficialmente batizado com o seu nome.

Para conquistar o primeiro lugar na classificação geral, Biles necessitava de uma pontuação de 10,350. No final, alcançou um total de 59,1, ultrapassando a segunda classificada, Leanne Wong, por cinco pontos. Com esta vitória, qualificou-se para os Campeonatos Nacionais dos Estados Unidos, a decorrerem em San Jose, Califórnia, no final deste mês.

O público presente no evento demonstrou o seu entusiasmo e apoio a Biles, muitos ostentando camisolas e cartazes com o seu nome. Esta demonstração de apoio emocionou a ginasta, que comentou: «Isto significa muito, especialmente após tudo o que aconteceu em Tóquio. Foi necessário muito esforço. Trabalhei bastante em mim e ainda frequento terapia semanalmente. Foi emocionante regressar aqui com esta confiança», reconheceu.

A pausa de Biles após os Jogos Olímpicos de Tóquio ocorreu devido a uma condição conhecida como «twisties», um bloqueio mental que afeta a perceção da posição do corpo no ar por parte das ginastas.

Embora tenha optado por não competir em várias finais individuais em Tóquio, Biles regressou à trave de equilíbrio, conquistando a medalha de bronze após uma rotina modificada.

O regresso de Biles à competição é saudado não apenas como um momento de excelência atlética, mas também como um testemunho da sua coragem e defesa da saúde mental. A ginasta é reconhecida por 32 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, incluindo quatro medalhas de ouro olímpicas e 19 de ouro em campeonatos mundiais.

Sobre a possibilidade de competir nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Biles indicou que as coisas estão a evoluir na direção certa, embora o seu foco atual seja na sua recuperação contínua. «Estamos a dar os primeiros passos. O meu objetivo principal era este, depois vêm os campeonatos e, em seguida, o mundial. O futuro será decidido posteriormente. Até lá, continuarei a investir em mim mesma, a continuar a terapia e a priorizar o meu bem-estar», concluiu.

O regresso triunfal de Simone Biles não só reafirma a sua grandiosidade como ginasta, mas também inspira muitos ao mostrar que cuidar da saúde mental é uma prioridade legítima e essencial.