Chiquinho vai jogar na Turquia o resto da temporada. O médio do Benfica vai ser emprestado ao Giresunspor, 16.º classificado do campeonato daquele país.

Sem espaço no plantel do Sp. Braga, ao qual tinha sido cedido no início desta temporada, Chiquinho volta assim a ser cedido pelo emblema da Luz e é esperado na Turquia para assinar contrato e representar o clube de Giresun, cidade costeira ao Mar Negro.

Chiquinho chegou à Luz em 2018, proveniente da Académica.