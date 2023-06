Portugal conseguiu mais quatro medalhas no segundo dia dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), os quais decorrem na cidade de Vichy, em França.

No atletismo, Lenine Cunha alcançou a medalha de ouro no triplo salto masculino, com a marca de 13,20 metros. No quadro feminino, Ana Filipe conquistou a prata, com um salto de 11,45 metros.

Na natação, Portugal conseguiu o ouro na prova de estafeta 4x50 metros livres II2, com uma equipa composta por André Almeida, Diogo Matos, João Vaz e Vicente Pereira.

Vicente Pereira, que na véspera havia batido o recorde do mundo nos 50 metros mariposa, venceu a medalha de bronze nos 200m II2, com 2.34.61 minutos, uma marca que lhe garante o recorde nacional.

De regresso ao atletismo, Paulo Benavente foi nono classificado na prova dos 10.000 metros. A mesma classificação foi conseguida por Cristiano Pereira nos 3.000 metros obstáculos.

Na prova de remo de 1.000 metros Skiff feminino, Carla Silva ficou em quarto, ao passo que no ciclismo Carlos Carvalho foi 18.º classificado na prova de 60 quilómetros.

Já no futsal, a equipa portuguesa goleou a Austrália por 30-0, enquanto que no andebol Portugal perdeu frente à Polónia, por 19-15.

Após dois dias de competição, a comitiva lusa soma seis medalhas.