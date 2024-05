Esta terça-feira, na cerimónia de entrega dos prémios da Globe Soccer Awards, estiveram presentes Pedro Proença, Frederico Varandas, presidente do Sporting e o empresário Jorge Mendes.

O Presidente da Associação de Ligas Europeias e da Liga Portugal esteve em destaque ao entregar o prémio de Melhor Treinador a Xabi Alonso, categoria em que Ruben Amorim também estava nomeado.

De recordar que foram nomeados quatro portugueses para diferentes categorias, entre eles Ruben Amorim, João Neves e Bernardo Silva e o Sporting. Em declarações à assessoria da LFPF, Pedro Proença admitiu ser um «sinal de afirmação do futebol português.

«É a marca do talento português no futebol europeu e mundial. Têm sido recorrentes estas nossas presenças institucionais, é bom sinal, um sinal de afirmação do futebol português e do talento que vamos produzindo ano após ano», destacou.