Numa altura em que faltam poucas dias para ser conhecido o Golden Boy de 2021 - Nuno Mendes é o único português ainda na corrida -, o Maisfutebol recuou uma década para recuperar a lista de nomeados de 2011 e perceber o que aconteceu às maiores promessas mundiais desse ano.



O prémio Golden Boy distingue o melhor jogador sub-20 do mundo, contando com o contributo de jornalistas de vários países, que elegem os maiores talentos a cada temporada.



Em 2011, por exemplo, Mario Gotze (Borussia Dortmund) foi o vencedor do troféu. A lista de 40 candidatos tinha dois jogadores do FC Porto (Mangala e James Rodríguez) e dois do Benfica (Rodrigo e Nélson Oliveira). Joel Campbell, que passou mais tarde pelo Sporting, também foi nomeado.



Dez anos depois, onde estão esses trintões? Alguns confirmaram as expectativas, outros passaram ao lado de grandes carreiras e já existem casos de jogadores que estão sem clube ou terminaram as respetivas carreiras.



VEJA ONDE ESTÃO AS MAIORES PROMESSAS MUNDIAIS DE 2011