O Benfica está a um golo de atingir os 6.000 na liga portuguesa. O jogo com o Paços de Ferreira, neste domingo, na Luz, levou os encarnados para perto da marca redonda, com João Mário e Grimaldo a marcarem para as águias na vitória por 2-0 naqueles que são os golos 5.998 e 5.999 do clube no campeonato português.

De acordo com algumas contas, o Benfica teria já atingido o golo 6.000 no fantástico pontapé de Grimaldo frente ao Paços. A diferença está, porém, no que sucedeu na década de 1980 e que já na altura do golo 5.000 marcado por Sidnei (atribuído nessas contas a David Suazo) deu que falar.

A questão prende-se com a última partida da temporada 1986/87. O Benfica deslocou-se a Braga e, já com o título conquistado, empatou 1-1.

No entanto, a partida não terminou devido a uma invasão de campo e, desse modo, o órgão disciplinar da FPF aplicou uma derrota de 3-0 aos dois clubes.



Também na altura do golo 5.000 houve uma discrepância nas contas, pelo facto de o clube encarnado, na altura, contabilizar os golos de um jogo de repetição com o Sporting, em 1994/95.

Depois de perderem na Luz por 2-1, os encarnados protestaram uma decisão do árbitro e o encontro foi repetido. O Benfica venceu por 2-0 na repetição, mas a FIFA anulou este último jogo e oficializou a vitória leonina.

Golos históricos do Benfica no campeonato:

1º Alfredo Valadas, V. Setúbal (C), 3-1, 1934/35, 20/01/35

100º Alfredo Valadas, Leixões (C), 10-2, 1936/37, 24/01/37

500º Joaquim Teixeira, Salgueiros (C), 6-1, 1943/44, 06/02/44

1000º José Rosário, V. Guimarães (F), 5-3, 1949/50, 05/03/50

2000º António Fernandes «Yaúca», Barreirense (F), 4-2, 1963/64, 17/11/64

3000º Vítor Martins, Estoril (C), 6-1, 1976/77, 13/02/77

4000º Vassili Kulkov, Beira-Mar (C), 3-0, 1991/92, 07/12/91

5000º Sidnei, Vitória de Guimarães (F), 2-1, 2008/09, 02/11/08