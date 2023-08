Gonçalo Ramos está a um pequeno passo da transferência para o Paris Saint-Germain. O Benfica chegou a acordo com o clube francês, dependente do acerto de um derradeiro pormenor, sabe o Maisfutebol: os custos bancários da taxa de empréstimo, que ficarão a cargo do PSG.

Isto porque o internacional português vai rumar a Paris num negócio que envolve a cedência por uma época, com opção de compra obrigatória.

Para aceitar essa vontade do PSG, que contorna desta forma limitações do fair-play financeiro, o Benfica vai receber de imediato 20 milhões de euros, pagos na totalidade ou em parte por uma entidade financeira. Os franceses assumem em custo a médio prazo, mediante o pagamento de juros.

De resto, o acordo global contempla uma verba de 65 milhões de euros (onde se incluem esses 20), mais 15 milhões de euros em objetivos.

Gonçalo Ramos já tinha acertado termos pessoais com o Paris Saint-Germain, para um contrato até 2028.

A transferência pode ser finalizada nesta segunda-feira.