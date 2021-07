A figura: Gonçalo Ramos

Para já é o melhor marcador da pré-época encarnada, já que marcou pela segunda vez e aproveitou 45 minutos para mostrar serviço. Formou dupla na frente com Carlos Vinícius e baixou mais no terreno do que o brasileiro, à procura de combinações com os criadores, mas depois também mostrou eficácia: belo desvio de cabeça a cruzamento de Pizzi, a rentabilizar aquela que foi a jogada mais bonita deste ensaio de pré-época. Antes já tinha assustado com um cabeceamento perigoso.

Positivo: João Mário

Estreia de águia ao peito, com estatuto de titular, e no corredor central, à frente de Florentino. Boa dinâmica logo nos minutos iniciais, a combinar sobretudo com Rafa e Pizzi, jogadores que já conhece da Seleção. A amostra foi curta, em todo o caso, já que foi um dos nove jogadores substituídos ao intervalo.

Negativo: Paulo Bernardo

Um destaque motivado não pelo rendimento, mas sim por ter sido lançado como lateral direito. Não existem indicações de que seja uma aposta para manter, pelo que terá sido apenas o sacrificado para substituir Gilberto, na ausência de outras alternativas mais rotinadas na posição. É certo que mais vale jogar do que ficar de fora, mas Paulo Bernardo não teve, desta vez, a oportunidade de pisar os terrenos habituais.

Outros destaques:

Gil Dias

Aqui e ali mostrou algum nervosismo, sobretudo em tarefas defensivas, mas no plano ofensivo, que lhe é mais natural, também não se soltou muito.

Rodrigo Pinho

Fez a estreia de águia ao peito, mas jogou apenas vinte minutos: entrou ao minuto 72, para o lugar de Chiquinho, que tinha sido lançado ao intervalo. O avançado recrutado ao Marítimo terá de esperar por outras ocasiões para mostrar serviço.

Florentino

Exibição discreta, mas certinha, como é seu apanágio. Mais fixo no corredor central, atrás de João Mário, recuou muitas vezes para o meio de Ferro e Morato, para formar uma primeira linha de construção de três elementos. Procurou incutir dinâmica à equipa, ainda que a condição física não seja a ideal, nesta altura, como é normal.

Morato

Saiu lesionado à passagem da meia-hora, e revelou algumas desatenções no período em que esteve em campo, ainda que tenha sido utilizado como central à esquerda, mesmo com Ferro como parceiro.

Zidane Banjaqui

Passou pela formação do Benfica (e do Sporting), e foi claramente o elemento em destaque na equipa do Casa Pia. Muito ágil a receber de costas e a rodar, para levar a equipa para o ataque, e também muito incisivo depois no último terço, tanto no corredor central como a cair nas alas. Sofreu o penálti que resultou no golo do Casa Pia, assumindo ele próprio a conversão.