O governo reuniu-se em Conselho de Ministros para delinear um plano de medidas para que cada cidadão consiga suportar o brutal aumento da inflação, medidas essas que foram anunciadas ao país por António Costa.

Destaca-se o pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão com um rendimento bruto inferior a 2700 euros, com um pagamento suplementar de 50 euros por cada descendente.

As medidas anunciadas por António Costa:

- Pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2700 euros brutos mensais.

- Pagamento de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos.

- Pensionistas receberão a suplemento extraordinário equivalente a 50 por cento de um mês de pensão, pago já em outubro

- Aumento extraordinário das pensões de 4,43 por cento (para pensões até 886 euros), de 4,07 por cento (para pensões entre 887 e 2659 euros) e de 3,53 por cento (para as restantes)

- Redução para 6 por cento do IVA sobre a eletricidade (agora em 13 por cento)

- Permitir aos consumidores de gás o regresso ao mercado regulado, o que António Costa garante que pode permitir uma poupança de 10 por cento

- Governo vai prolongar até ao final do ano as medidas adotadas sobre o setor dos combustíveis: suspensao do aumento da taxa de carbono, devolução da receita adicional de IVA e redução do ISP.

- Manutenção do preço dos passes urbanos e das viagens CP em 2023

- Aumento máximo das rendas terá de ser de dois por cento e senhorios serão compensados no IRS/IRC