Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, mostrou-se bastante crítico em relação à contratação de Casemiro por parte do Manchester United.

«Casemiro estava a jogar com grandes jogadores no Real Madrid, mas não é um grande jogador. Nunca foi um grande jogador», diz Souness, acrescentando: «Creio que teve a sorte de estar nessa equipa do Real Madrid. Eu nunca fico com vontade de ver o Casemiro a jogar, mas sim de ver o Benzema e outros jogadores. Nunca me entusiasmou.»

O escocês considera que os 'red devils' investiram demasiado num jogador de 30 anos: «Não acredito que tenha grande variedade de passes, que vá fazer jogar os outros futebolistas. O Real Madrid e aquele meio-campo em particular estava repleto de jogadores de qualidade.»

«Tem 30 anos e custa 70 milhões de euros, mais bónus. É demasiado dinheiro. Não vejo o Manchester United a jogar melhor quando o Casemiro tiver a bola», completou Graeme Souness.