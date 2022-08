Casemiro despediu-se esta segunda-feira do Real Madrid, clube que representava desde 2013.

Numa conferência de imprensa que contou com a presença de antigos jogadores notáveis do clube merengue como Raúl González ou Emilio Butragueño, e ainda do treinador Carlo Ancelotti, o internacional brasileiro deixou um aviso na hora da partida.

«Quero deixar claro que um dia voltarei ao Real Madrid», garantiu, agradecendo depois ao presidente madrileno, Florentino Perez, afirmando que o «clube irá continuar a vencer».

📺 La despedida de Casemiro, EN DIRECTO: https://t.co/pHdDt5j1BC pic.twitter.com/i9fmRGdEGs — MARCA (@marca) August 22, 2022

O médio de 30 anos que vai agora jogar pelo Manchester United revelou ainda que com Luka Modric e Toni Kroos «desfrutou muito do futebol».

Casemiro vai agora reencontrar no Manchester United Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, seus antigos companheiros no Real Madrid.