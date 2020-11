A Arábia Saudita vai receber um inédito Grande Prémio de Fórmula 1 no calendário do Mundial de 2021, no mês de novembro, confirmou, esta quinta-feira, a organização.

A cidade de Jidá vai receber a corrida, num circuito nas margens do Mar Vermelho, na segunda maior cidade saudita.

Esta é, de acordo com a nota da Fórmula 1, «a primeira [corrida] de uma parceria de longo prazo entre a Fórmula 1 e a Federação Saudita de automobilismo e motociclismo (SAMF)».

O Ministro dos Desportos saudita, o príncipe Abdel Aziz Bin Turki al-Faisal, também confirmou o acordo. «Jidá vai sediar uma das corridas da F1», disse.