O clássico de Atenas entre o Olympiakos e o Panathinaikos foi suspenso aos 50 minutos após a explosão de um petardo junto a Juankar, jogador do Panathinaikos.

O futebolista espanhol estava em exercícios de aquecimento quando o engenho pirotécnico caiu perdo dele e explodiu. O defesa de 33 anos foi assistido ainda no relvado e depois foi retirado de maca e transportado para um hospital.

Olympiakos - Panathinaikos match suspended



Early in the second half after OSFP had equalized 1-1 a firecracker has gone off near Juankar, he needed to be stretchered off. Match doctor advices the game can continue however PAO refused to play resulting in the suspension #OLYPAO pic.twitter.com/VbsVmA1fcF