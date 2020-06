O Olympiakos bateu neste domingo o rival Panathinaikos por 3-0 e ficou a uma vitória do título, na Grécia.

O treinador português Pedro Martins lançou José Sá e Ruben Semedo no onze do clube do Pireu, enquanto Cafú viria a entrar mais tarde. Seria mesmo este último dos portugueses a fechar as contas, aos 90 minutos, já depois de Guilherme e El Arabi terem marcado aos cinco e 21 minutos.

Ora, o triunfo sobre o Panathinaikos foi o oitavo consecutivo do Olympiakos, que na próxima jornada desloca-se ao outro rival de Atenas, o AEK.