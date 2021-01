O Flamengo deslocou-se a Porto Alegre para bater o Grémio por 4-2, na 32.ª jornada do Brasileirão.

O ex-benfiquista Diego Souza apontou o 1-0 para o tricolor gaúcho na primeira parte, mas o segundo tempo pendeu claramente para os cariocas: o Fla fez 3-1 com golos de Everton Ribeiro, o também ex-benfiquista Gabriel Barbosa, e Arrascaeta.

Diego Souza bisou aos 85, mas Isla fechou as contas com o 4-2 final na compensação, numa partida em que Pepê não foi utilizado nos gaúchos.

Assim, o Flamengo fica a quatro pontos do Internacional, precisamente o maior rival do Grémio, e com os mesmos 58 pontos do São Paulo.