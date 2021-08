Mais de uma centena de trabalhadores da STCP manifestaram-se esta sexta-feira na estação de recolha da Via Norte, no Porto, num protesto que foi marcado por tensões elevadas com a PSP durante a madrugada.

Imagens obtidas pela TVI mostram a intervenção policial face a uma maior pressão dos manifestantes que, de acordo com um dos sindicatos presente, ocorreu porque os trabalhadores foram impedidos de utilizar as casas de banho das instalações da empresa.

Um dos grevistas disse que foi ferido durante um alegado confronto com a polícia durante a noite, altura em que vários trabalhadores dirigiram insultos aos motoristas que saiam em viagem das instalações da STCP.

