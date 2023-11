O Everton perdeu 10 pontos por uma acusação de violação das regras de lucro e sustentabilidade da liga inglesa. O Manchester City enfrenta mais de 100 acusações semelhantes, que o clube nega, mas que poderiam originar uma pena mais grave. Pep Guardiola foi confrontado nesta sexta-feira com esse cenário.

«É uma boa questão. Responderei a isso quando houver uma decisão. Somos inocentes até prova em contrário. Sei que as pessoas querem que sejamos castigados, sinto isso, mas vou esperar. Vou esperar e ver. Quando a sentença sair, viremos aqui e iremos explicar tudo», começou por dizer.

Guardiola, de qualquer forma, garante que a sua continuidade não está relacionada com um eventual castigo ao City: «O meu futuro não depende de estar aqui, na Premier League, ou estar na League One. Garanto que não. Há mais hipóteses de ficar se estivermos na League One do que se ganharmos a Champions.»

«O caso do Everton, pelo que me dizemos advogados e as pessoas do City, é completamente diferente do nosso», rematou o treinador catalão.