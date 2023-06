Pep Guardiola é dos treinadores mais titulados da história do futebol, mas na véspera de disputar mais uma final da Liga dos Campeões, que pode dar ao Manchester City o terceiro título da época desvalorizou esse seu percurso individual.

Para o técnico catalão, a receita para o sucesso é muito simples.

«O segredo do meu sucesso é ter grandes jogadores. Ter Messi no passado e Haaland agora. Esse é o meu êxito. Não estou a brincar. Qualquer treinador que tenha triunfado é porque teve grandes jogadores. Um técnico nunca marcou um golo», defendeu na antevisão ao jogo com o Inter Milão.

Guardiola vai disputar a quarta final da Liga dos Campeões - venceu duas com o Barcelona e vai disputar a segunda com o Man. City – e procura dar a primeira Champions ao clube, depois da derrota com o Chelsea em 2021.

«Gostava de dizer quais as lições que aprendemos no dia da final perdida frente ao Chelsea, mas não sei. Este é um jogo diferente, dois anos depois e com jogadores diferentes. O plano de há dois anos contra o Chelsea não funcionou e as pessoas disseram que tomei as decisões erradas. Tenho um plano para amanhã [sábado] e, se ganharmos, será um bom plano», resume.

A equipa inglesa parte para a final como favorita à vista de quase todos, mesmo que o Inter Milão tenha no seu currículo três conquistas na prova. Mas para Guardiola, o passado não vai entrar em campo.

«Isso não é importante. No final é um jogo de futebol. A equipa que jogue melhor quando terminem os 90 minutos vai vencer. O importante é que amanhã [sábado] às dez da noite em Istambul [20h em Lisboa] joguemos o melhor possível», vincou, identificando os maiores trunfos do rival italiano.

«A maneira como jogam, a pressão alta. O Onana é um grande guarda-redes, o papel de Bastoni no flanco esquerdo. A qualidade com que ligam com os avançados. Temos de defender essas conexões, com a bola, e a atacar. Vai ser difícil contra uma defesa de cinco, mas teremos de encontrar uma solução», considerou.