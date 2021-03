O fim-de-semana de futebol internacional que antecede a paragem das seleções traz decisões importantes na Taça de Inglaterra, com a realização dos quartos de final (Everton-Manchester City e Leicester-Manchester United como cartaz) e também um clássico em França entre Lyon e PSG, os mais diretos perseguidores do líder Lille, num jogo que pode ser crucial para as contas finais do título gaulês.

Contudo, mesmo havendo Taça em Inglaterra, há Premier League com o Tottenham de José Mourinho em ação e mais uma jornada nos campeonatos em Espanha e em Itália. Por cá, em Portugal, realiza-se a 24.ª jornada da I Liga, com acompanhamento ao minuto de todos os encontros, com os jornalistas do Maisfutebol a levarem-lhe toda a informação a partir dos estádios.

Sábado, 20/03:

Bayern Munique-Estugarda (14h30, Eleven2)

Vindo de uma jornada europeia na qual se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique, líder da Bundesliga, o principal campeonato alemão, recebe o oitavo classificado Estugarda, que tem 36 pontos e vem de três vitórias e três empates nas últimas seis jornadas. O Bayern, que tem 58 pontos, mais quatro que o Leipzig, vice-líder, vem de três vitórias seguidas na prova.

Everton-Manchester City (17h30, SportTV2)

Segundo jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra, depois do Bournemouth-Southampton às 12h15, com portugueses de um lado e do outro. Após uma emocionante qualificação frente ao Tottenham, o Everton de André Gomes recebe um Manchester City que vem do apuramento para os «quartos» da Liga dos Campeões e tem vantagem confortável na liderança da Premier League. João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, do lado dos azuis de Manchester, vão querer manter o bom momento e a amplitude de possíveis conquistas em 2020/2021.

Domingo, 21/03:

Juventus-Benevento (14h00, SportTV3)

Num fim-de-semana em que o líder Inter de Milão não entra em campo após o jogo com o Sassuolo ter sido adiado, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe uma equipa que não somou qualquer vitória nas últimas 11 jornadas. Tem, por isso, oportunidade clara para pressionar os dois rivais de Milão que estão à sua frente. A equipa de Turim está no terceiro lugar, com 55 pontos, a um do Milan e a dez do Inter, mas tem menos um jogo. O Benevento é 16.º, com 26 pontos, quatro acima do Cagliari, primeira equipa em zona de descida.

Leicester-Manchester United (17h00, SportTV2)

Além do Everton-City, é o outro prato forte dos «quartos», que opõe, no King Power, o terceiro ao segundo classificado da Premier League. De um lado, o português Ricardo Pereira. Do outro, Bruno Fernandes, que chega ao encontro com menos dias de descanso após ter jogado esta quinta-feira com o Milan, para a Liga Europa.

Atlético Madrid-Alavés (17h30, Eleven1)

Um líder com cada vez menos margem de erro na liga espanhola recebe uma equipa que procura sair da zona de descida. O Atlético, que foi eliminado nos «oitavos» da Liga dos Campeões a meio da semana, só venceu dois dos últimos cinco jogos no campeonato e viu reduzir para quatro os pontos de vantagem para o Barcelona, tendo ainda seis para o Real Madrid. João Félix e companhia testados em casa pelo 18.º classificado, que tem 23 pontos e está a um do Elche, primeira equipa fora da zona indesejada.

Aston Villa-Tottenham (19h30, SportTV2)

Calendário a repor para José Mourinho no Villa Park, em Birmingham, para a 18.ª jornada da Premier League, num jogo que pode catapultar os spurs para os lugares europeus. A equipa de Londres, oitava classificada com 45 pontos, pode subir dois lugares em caso de vitória – ainda que fique com mais um jogo que o Everton – e, caso o West Ham perca com o Arsenal também no domingo, iguala os hammers no quinto lugar. Já o Villa tem soberana ocasião para aproximar-se do Tottenham, pois está no nono lugar, com 41 pontos e ainda menos um jogo disputado que o rival.

Real Sociedad-Barcelona (20h00, Eleven1)

Grande jogo no País Basco, com a receção do quinto classificado ao segundo. A equipa de Lionel Messi, Francisco Trincão e companhia atravessa boa fase na liga com quatro vitórias seguidas e está a quatro pontos do líder Atlético. Pela frente tem um rival que ainda pode aspirar a lugares de Liga dos Campeões: a Real tem 45 pontos e está a nove do Sevilha, quarto, podendo este ser mais um jogo de afirmação na época positiva dos comandados de Imanol Alguacil.

Lyon-PSG (20h00, Eleven2)

Jogo grande da 30.ª jornada da liga francesa, com a receção do terceiro ao segundo classificado. Ambas as equipas têm 60 pontos. Um encontro à atenção do líder Lille (63 pontos), que já vai assistir a este clássico no sofá, pois recebe o Nimes às 16h05. Anthony Lopes do lado dos da casa, Danilo Pereira nos parisienses.

Todas as transmissões do fim-de-semana

6.ª Feira, 19/03:

Galatasaray-Rizespor (16h00, SportTV2)

Holstein Kiel-Hannover 96 (17h30, Canal 11)

Arminia Bielefeld-Leipzig (19h30, Eleven1)

Parma-Génova (19h45, SportTV3)

Genk-Standard Liège (19h45, Eleven4)

Fulham-Leeds (20h00, SportTV2)

Las Palmas-Girona (20h00, Canal 11)

Bétis-Levante (20h00, Eleven2)

Saint-Étienne-Mónaco (20h00, Eleven4)

Sábado, 20/03:

Necaxa-Juárez (01h00, Canal 11)

Metz-Rennes (12h00, Eleven2)

Hamburgo-Heidenheim (12h00, Eleven4)

Bournemouth-Southampton (12h15, SportTV2)

Brentford-Nottingham (12h30, Eleven3)

At. Bilbao-Eibar (13h00, Eleven 1)

Crotone-Bolonha (14h00, SportTV3)

Bayern Munique-Estugarda (14h30, Eleven2)

Colónia-Borussia Dortmund (14h30, Eleven4)

Eintracht Frankfurt-Union Berlim (14h30, Eleven3)

Werder Bremen-Wolfsburgo (14h30, Eleven5)

Celta de Vigo-Real Madrid (15h15, Eleven1)

Nice-Marselha (16h00, Eleven3)

Spezia-Cagliari (17h00, SportTV3)

Everton-Manchester City (17h30, SportTV2)

Huesca-Osasuna (17h30, Eleven1)

Schalke 04-Borussia Monchengladbach (17h30, Eleven2)

Swansea City-Cardiff City (17h30, Eleven3)

Inter de Milão-Sassuolo (19h45, SportTV3)

Brighton-Newcastle (20h00, SportTV2)

Valladolid-Sevilha (20h00, Eleven1)