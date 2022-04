O fim-de-semana de Páscoa tem muito para ver no futebol internacional, a partir desta sexta-feira e até segunda-feira, com duelos grandes, portugueses perto de festejar e decisões à porta quanto aos títulos nos principais campeonatos europeus.

Esta sexta-feira, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, pode festejar a subida à Premier League mediante uma conjugação favorável de resultados. No sábado, o segundo Manchester City-Liverpool em menos de uma semana, agora por uma vaga na final da Taça de Inglaterra. No domingo, entre outros, há jogos que podem deixar, em três das principais ligas europeias, o Bayern Munique, o PSG e o Real Madrid mais perto dos títulos.

Por cá, também a partir desta sexta-feira, siga, ao minuto, tudo sobre a 30.ª jornada da I Liga, com os jornalistas do Maisfutebol a levarem-lhe toda a informação: crónicas, destaques, vídeos de cada golo, resumos e reações dos protagonistas.

DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 15/04:

Derby County-Fulham (20h00, Eleven3)

Esta sexta-feira pode ser de festa para o Fulham, comandado pelo português Marco Silva e que tem ainda Fábio Carvalho e Ivan Cavaleiro no plantel. Os cottagers podem festejar a subida à Premier League já na 42.ª jornada, ainda que não dependam só de si para tal. Isso acontece se o Fulham vencer o aflito Derby County – em risco de descer à League One – e se o Nottingham, quarto classificado, perder. De recordar que os primeiros dois classificados sobem diretamente à Premier League.

Milan-Génova (20h00, SportTV2)

À procura do título que lhe foge desde 2011, o Milan recebe o aflito Génova depois de ter empatado sem golos nas duas últimas jornadas, ante Bolonha e Torino, escorregando perante a concorrência, sobretudo do Inter, atual detentor do título, que tem menos dois pontos, mas menos um jogo. A equipa do português Rafael Leão não sofreu qualquer golo nas últimas cinco jornadas, mas se quer ser campeã, tem mesmo de voltar às vitórias, algo que escasseia no Génova: é a equipa que menos venceu neste campeonato, apenas duas vezes. Ocupa o 18.º lugar, com 22 pontos, a três da zona de permanência.

Sábado, 16/04:

Manchester United-Norwich (15h00, SportTV3)

Com apenas uma vitória nas últimas cinco jornadas, o Manchester United caiu para o sétimo lugar da Premier League e tem em risco os lugares de acesso às competições europeias, com a Champions a ser mesmo – e cada vez mais – uma missão complicada, dado que o quarto lugar está a seis pontos de diferença. Teste fulcral para Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia, ante o último classificado, que deu prova de vida na jornada anterior, ao vencer o Burnley na luta pela permanência.

Manchester City-Liverpool (15h30, SportTV2)

Em menos de uma semana, o segundo duelo entre duas das melhores equipas do mundo na atualidade. Manchester City e Liverpool reencontram-se no Etihad para as meias-finais da Taça de Inglaterra, depois do empate a duas bolas de domingo, para a Premier League, que manteve os dois emblemas separados por um ponto nos dois primeiros lugares do campeonato. O vencedor deste duelo, entre duas das quatro equipas que estão nas meias-finais da Champions, aguardará adversário saído do Chelsea-Crystal Palace de domingo.

Domingo, 17/04:

Celtic-Rangers (14h00, SportTV1)

Mais um capítulo na história do Old Firm, o terceiro duelo desta época entre os emblemas de Glasgow, agora para a Taça da Escócia e por um lugar nas meias-finais. Duas semanas depois de ter ganho no Ibrox (1-2) para o campeonato, o Celtic vai tentar o pleno ante o Rangers esta época (já tinha ganho em casa por 3-0 para a liga), apanhando um adversário vindo da eliminatória europeia com o Sporting de Braga. De resto, estas meias-finais da Taça da Escócia têm um dado histórico. Pela primeira vez nos 148 anos de história da Taça, os dérbis de Glasgow e Edimburgo vão decidir os finalistas da prova. O outro duelo é o Hearts-Hibernian (sábado, 12h15).

Arminia Bielefeld-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

Depois da desilusão europeia com a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique pode – ainda que isso não atenue a deceção sofrida com o Villarreal – ficar mais perto de novo título na Bundesliga este fim-de-semana. Com cinco jornadas e 15 pontos em disputa, o Bayern tem nove pontos de vantagem sobre o Borussia e pode arrumar as contas se vencer o Arminia de Guilherme Ramos e se o Borussia perder, na véspera, com o Wolfsburgo. Isso deixaria os bávaros com 12 pontos de vantagem, à partida para os últimos 12 pontos em disputa, sendo que a diferença de golos – primeiro critério de desempate – é amplamente favorável aos comandados de Julian Nagelsmann. Por outro lado, se perder e se o Borussia ganhar, ainda deixa mais em aberto a questão do título, que ainda assim é difícil fugir aos homens de Munique.

Atlético Madrid-Espanhol (15h15, Eleven1)

Depois da intensa eliminatória com o Manchester City que acabou com eliminação nos quartos de final da Champions, na quarta-feira, o Atlético de Madrid, de João Félix, volta ao Wanda Metropolitano no domingo, com o objetivo de, sobretudo, vencer para conservar o quarto lugar, de acesso à liga milionária. Os comandados de Diego Simeone viram findar uma sequência de seis vitórias no campeonato com a derrota ante o Maiorca. Agora, na 32.ª jornada, sabem que uma vitória pode reforçar o quarto lugar, até porque há um Real Sociedad-Betis nesta ronda, duelo entre sexto e quinto colocados.

PSG-Marselha (19h45, Eleven2)

A supremacia interna do PSG praticamente desde o início do campeonato não encerra totalmente neste duelo o rótulo de jogo do título, mas a verdade é que pode bem sê-lo. Primeiro e segundo classificado defrontam-se no Parque dos Príncipes na 32.ª jornada e são 12 os pontos a separá-los (71 para 59). Se vencer, o PSG dá, porventura, a sapatada final no caminho para novo troféu, até porque ficaria com 15 pontos de vantagem, com seis jornadas (18 pontos) por disputar daí em diante. O Marselha, mesmo vencendo, fica ainda a nove pontos do líder e, realisticamente, será difícil destronar os parisienses. Ainda assim, não deixa de ser um jogo crucial para os comandados de Jorge Sampaoli, na luta por um lugar de acesso à Champions.

Sevilha-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Se há jogo que ainda pode colocar em xeque o caminho do Real Madrid para o título na liga espanhola, é este, no Sánchez Pizjuán. O Sevilha, terceiro classificado com 60 pontos – os mesmos do segundo, Barcelona – recebe o líder, que tem 72 pontos e vem de uma eliminatória épica ante o Chelsea, que lhe valeu a passagem às meias-finais da Champions na terça-feira. Se uma vitória mantém o Real com caminho bem aberto para o título, uma derrota pode ainda abrir algumas esperanças ao Sevilha mas, sobretudo, ao Barcelona, que tem um jogo a menos e podia, no melhor cenário, ficar a seis pontos dos catalães à partida para as últimas jornadas.

2.ª Feira, 18/04:

Nápoles-Roma (18h00, SportTV1)

Porventura o duelo de cartaz da 33.ª jornada da liga italiana, com a visita da Roma de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, quinta classificada com 57 pontos, ao Nápoles de Mário Rui, terceiro com 66 pontos. Os napolitanos estão claramente de olho no título – distam dois pontos do líder Milan e os mesmos do Inter, que tem menos um jogo – e a Roma de olho no quarto lugar, de Champions: está a cinco pontos da Juventus. Para seguir, no rescaldo da Páscoa.

