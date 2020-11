Depois de mais uma ronda europeia, o futebol não para e os principais campeonatos da Europa – e não só – prosseguem este fim de semana. Há vários grandes clássicos para ver, uma estreia de fogo de um treinador português frente a um compatriota e muito. Por cá, joga-se a sétima jornada da Liga, que pode seguir, como sempre, AO MINUTO no Maisfutebol.

SÁBADO

Everton-Manchester United (12h30, SportTV2)

O fim de semana na Premier League arranca com um dos pratos fortes desta jornada oito. O Everton de André Gomes, uma das sensações deste início de época, recebe um aflito Manchester United. Os red devils de Bruno Fernandes chegam a esta partida depois de duas derrotas, frente a Arsenal e Basaksehir. Um desafio de máxima importância para os homens de Solskjaer, que ocupam nesta altura um pobre 15.º lugar.

Barcelona-Betis (15h15, Eleven1)

Um dos jogos grandes do fim de semana de futebol em Espanha. O Barcelona de Trincão – e Messi, claro – continua sem convencer e com muita instabilidade fora dos relvados, mas recebe um adversário que não é dos mais acessíveis do campeonato. Depois de uma época bem abaixo das expectativas, o Betis de William Carvalho melhorou sob o comando de Manuel Pellegrini e promete ser um adversário duro em Camp Nou, perante um Barça que está proibido de perder mais pontos sob pena de ver fugir ainda mais o rival Real Madrid.

Borussia Dortmund-Bayern Munique (17h30, Eleven2)

E à sétima jornada, o Der Klassiker alemão: Borussia Dortmund e Bayern Munique medem forças no Signal Iduna Park depois de duas vitórias europeias a meio da semana. As duas equipas seguem coladas no topo da Bundesliga com 15 pontos, pelo que este encontro pode permitir uma fuga na luta pelo título. Do lado do Dortmund, destaque para o português Raphael Guerreiro.

DOMINGO

Lazio-Juventus (11h30, SportTV5)

Depois do regresso à Liga dos Campeões – com uma assistência –, Cristiano Ronaldo regressa agora à Serie A na deslocação da Juventus frente à Lazio, num dos jogos da jornada. No Olímpico de Roma estarão duas equipas de Champions que este ano têm estado abaixo das expectativas no campeonato. A Juve está no terceiro lugar com três vitórias e três empates, e a quatro pontos do líder Milan. Os laziale, por sua vez, estão na décima posição, com dez pontos.

Leicester-Wolverhampton (14h00, SportTV2)

A luta pela Europa passa por aqui. A armada lusa do Wolverhampton desloca-se ao terreno do Leicester de Ricardo Pereira – lesionado –, naquele que promete ser um dos jogos mais interessantes da jornada da Premier League. Os foxes continuam na boa forma que demonstraram a época passada e estão no segundo lugar, a um ponto do líder Liverpool. Já a equipa de Nuno Espírito Santo segue em sexto e quer, com certeza, cimentar a sua posição nos lugares de acesso à Liga Europa, enquanto ameaça a Liga dos Campeões.

Atalanta-Inter de Milão (14h00, SportTV3)

Depois do Lazio-Juventus, o título italiano também se joga em Bérgamo, com a receção da Atalanta ao Inter de Milão. Os homens de Gasperini entram em campo feridos, depois da goleada pesada sofrida a meio da semana frente ao Liverpool, mas do outro lado o Inter também não está muito melhor, já que perdeu em Madrid frente ao Real e complicou as suas contas na Liga dos Campeões. Na tabela classificativa, as duas equipas seguem separadas por um ponto, com vantagem para a Atalanta, que ocupa o último lugar de acesso à Champions.

Nice-Mónaco (16h00, Eleven3)

Em França também é fim de semana de clássico, mais concretamente o da Côte d’Azur. De um lado, o Nice de Rony Lopes, que segue no pelotão da frente, em quarto lugar, a quatro do líder Paris Saint-Germain. Do outro o Mónaco de Florentino Luís e Gelson Martins, que teima em ser regular esta temporada, mas que ainda assim segue a apenas três pontos do rival do sul de França.

Manchester City-Liverpool (16h30, SportTV2)

O jogo grande do fim de semana acontece no Etihad. De um lado, o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Do outro o Liverpool de Diogo Jota, em grande forma. É também um duelo entre dois dos melhores treinadores do mundo: Pep Guardiola e Jurgen Klopp. O campeão Liverpool joga em Manchester depois de uma goleada imposta à Atalanta, para a Champions, e menos pressionado na Premier League, já que é líder isolado. O City, por sua vez, pode reduzir a desvantagem para os reds para apenas dois pontos, e com um jogo a menos. Muito por jogar neste encontro.

Vasco da Gama-Palmeiras (19h00, Canal11)

A estreia de Abel pelo Palmeiras coloca-o frente a frente com outro treinador português, Sá Pinto, que orienta o Vasco da Gama. O verdão joga no Rio de Janeiro no sétimo lugar, mas com olhos no quinto, caso São Paulo e Santos escorreguem. Já o Vasco está bem mais pressionado, já que segue no 16.º lugar, o primeiro acima da linha de água, mas com os mesmos 19 pontos do que outras três equipas.

Valência-Real Madrid (20h00, Eleven1)

A jornada nove da La Liga fecha com um clássico do futebol espanhol. O Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia vive num turbilhão de instabilidade esta época e prova disso é o modesto 13.º lugar que ocupa. Pela frente terá o campeão Real Madrid, que segue em segundo lugar, a um ponto da Real Sociedad, mas menos um jogo.

Todas as transmissões em direto no fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Gazientep-Besiktas (17h00, SportTV3)

Brighton-Burnley (17h30, SportTV2)

Sandhausen-Braunschweig (17h30, Eleven1)

Cardiff-Bristol (18h00, Eleven5)

Feirense-Arouca (18h30, SportTV+)

Werder Bremen-Colónia (19h30, Eleven2)

Sassuolo-Udinese (19h45, SportTV3)

Alloa Athletic-Dundee (19h45, Eleven4)

Southampton-Newcastle (20h00, SportTV2)

Elche-Celta de Vigo (20h00, Eleven1)

Estrasburgo-Marselha (20h00, Eleven3)

SÁBADO

Tigres-Atlas (01h00, Canal11)

Hannover-Que (12h00, Eleven2)

Everton-Manchester United (12h30, SportTV2)

Reading-Stoke City (12h30, Eleven3)

Huesca-Eibar (13h00, Eleven1)

Cagliari-Sampdoria (14h00, SportTV3)

Leipzig-Friburgo (14h30, Eleven2)

Estugarda-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven3)

Augsburgo-Hertha Berlim (14h30, Eleven5)

Mainz-Schalke (14h30, Eleven6)

Crystal Palace-Leeds (15h00, SportTV2)

Barcelona-Betis (15h15, Eleven1)

Bordéus-Montpellier (16h00, Eleven4)

Fenerbahçe-Konyaspor (16h00, SportTV3)

Chelsea-Sheffield United (17h30, SportTV2)

Sevilha-Osasuna (17h30, Eleven1)

Borussia Dortmund-Bayern Munique (17h30, Eleven2)

Parma-Fiorentina (19h45, SportTV3)

Atlético de Madrid-Cádiz (20h00, Eleven1)

West Ham-Fulham (20h00, SportTV2)

Paris Saint-Germain-Rennes (20h00, Eleven2)

Espanhol-Lugo (20h00, Eleven4)

San Lorenzo-Estudiantes (21h30, SportTV4)

DOMINGO

Ajax-Utrecht (11h15, SportTV4)

Lazio-Juventus (11h30, SportTV5)

West Bromwich-Tottenham (12h00, SportTV2)

Brest-Lille (12h00, Eleven2)

Motherwell-Celtic (12h00, Eleven3)

Antuérpia-Standard Liège (12h30, Eleven6)

Getafe-Villarreal (13h00, Eleven1)

St. Pauli-Karlsruher (13h00, Canal11)

Atalanta-Inter (14h00, SportTV3)

Leicester-Wolverhampton (14h00, SportTV2)

Lens-Reims (14h00, Eleven3)

Nîmes-Angers (14h00, Eleven4)

Metz-Dijon (14h00, Eleven5)

Wolfsburgo-Hoffenheim (14h30, Eleven2)

Rayo Vallecano-Almería (15h00, Eleven6)

Real Sociedad-Granada (15h15, Eleven1)

Nice-Mónaco (16h00, Eleven3)

Sivasspor-Galatasaray (16h00, SportTV4)

Manchester City-Liverpool (16h30, SportTV2)

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (17h00, Eleven2)

Bolonha-Nápoles (17h00, SportTV3)

Valladolid-Ath. Bilbao (17h30, Eleven1)

Levante-Alavés (17h30, Eleven4)

Vasco da Gama-Palmeiras (19h00, Canal11)

PSV Eindhoven-Willem II (19h00, SportTV4)

Arsenal-Aston Villa (19h15, SportTV2)

Milan-Hellas Verona (19h45, SportTV3)

Valência-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Lyon-Saint-Étienne (20h00, Eleven2)

Orlando City-Nashville (20h40, SportTV1)

Atlético Mineiro-Flamengo (21h15, Canal11)

Los Angeles FC-Portland Timbers (23h50, SportTV2)

SEGUNDA-FEIRA

Newell’s Old Boys-Boca Juniors (00h15, SportTV1)

Oxford City-Northampton Town (19h45, SportTV2)