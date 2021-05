Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra. O fim de semana é de decisões em todos estes países, sem exceção. O destaque vai para França e Espanha, onde é na última jornada que o título de campeão vai discutir-se, e com muitos portugueses em campo. Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo também joga o tudo por tudo na qualificação para a Liga dos Campeões. Por cá, há decisões na II Liga e a final da Taça de Portugal, entre Sp. Braga e Benfica, no domingo, a partir das 20h30 – pode acompanhar AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Valladolid-Atlético de Madrid, 17h00 (Eleven1)

Oito anos depois, o Atlético de Madrid pode voltar a conquistar o campeonato espanhol. Os colchoneros, de João Félix, jogam em Valladolid e sabem que só precisam de ganhar para festejarem o título. Mas a tarefa não se adivinha fácil, já que o Valladolid, de Jota, está em zona de descida e precisa obrigatoriamente de vencer – e esperar que Elche e Huesca não o façam – para garantir a permanência.

Real Madrid-Villarreal, 17h00 (Eleven2)

Quem vai estar de olho em Valladolid é o Real Madrid. Com menos dois pontos do que o Atlético, os merengues entram na última jornada ainda a sonharem com o título. Para isso acontecer precisam, claro, de vencer, e esperar que os colchoneros percam ou empatam. Mas o Villarreal também ainda tem muita coisa em jogo, já que persegue o quinto lugar, ocupado pela Real Sociedad, de acesso direto à Liga Europa.

Celta de Vigo-Betis, 17h00 (Eleven5)

Em Vigo, há duelo europeu, mas só para um lado. O Betis, de William Carvalho, defronta o Celta já com um lugar de acesso às competições europeias assegurado, mas quer mais. Atualmente no sexto lugar, os béticos garantem o quinto posto – e apuramento direto para a Liga Europa – se vencer e a Real Sociedad escorregar em casa do Osasuna.

DOMINGO

Wolverhampton-Manchester United, 16h00 (SportTV2)

Já não tem qualquer influência em termos de classificação final, mas Wolverhampton recebe no domingo um duelo bem português na última jornada da Premier League. A armada lusa dos wolves, liderada por Nuno Espírito Santo, recebe o Manchester United, de Bruno Fernandes. Muitos dos jogadores lusos devem reencontrar-se dentro de poucos dias, na comitiva nacional para o Euro 2020.

Manchester City-Everton, 16h00 (SportTV1)

Antes da final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, o Manchester City faz a festa de campeão em casa: a equipa de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo recebe o Everton, de André Gomes e João Virgínia. Se para os citizens é um jogo de festa, para os toffees é pouco mais do que um cumprir de calendário. A equipa de Ancelotti ainda tem uma pequena hipótese de conseguir as competições europeias, mas é preciso quase um milagre para conseguir ultrapassar o West Ham.

Liverpool-Crystal Palace, 16h00 (SportTV3)

O Liverpool passou mal durante grande parte da temporada, mas chega à última jornada a depender de si próprio para garantir a quarta posição e a respetiva qualificação para a Liga dos Campeões. Os reds, de Diogo Jota, somam os mesmos pontos do que o Leicester, mas têm vantagem na diferença de golos, mais quatro. Posto isto, precisam apenas de vencer o Crystal Palace, que já tem a vida resolvida, e esperar que os foxes, de Ricardo Pereira, não façam um resultado muito volumoso frente ao Tottenham.

Bolonha-Juventus, 19h45 (SportTV2)

Nove anos depois, a Juventus voltou a perder o scudetto, mas, mais do que isso, pode até nem garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima época. A equipa de Cristiano Ronaldo – certamente motivada pela conquista da Taça a meio da semana – entra em campo no quinto lugar, que apenas garante a Liga Europa, a um ponto do Nápoles e do Milan. Por isso, os bianconeri precisam de ganhar e esperar que os napolitanos e os rossoneri não façam o mesmo.

Atalanta-Milan, 19h45 (SportTV3)

Não se adivinha nada fácil a tarefa do Milan para garantir o regresso à Champions League na próxima época. A formação de Rafael Leão e Diogo Dalot esteve muito tempo na liderança, mas foi caindo e agora até pode ficar fora do top 4. Para já, está em terceiro, mas joga no terreno da Atalanta – que já garantiu a Liga dos Campeões – e tem Nápoles e Juventus logo atrás. Imperial vencer.

Angers-Lille, 20h00 (Eleven1)

A luta pelo título em França também promete ser intensa e até à última. A armada lusa do Lille, com José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, empatou na jornada anterior, mas chega à última e decisiva ronda na mesma com o título na mão. Para voltar a ser campeão francês dez anos depois, o Lille só precisa de vencer em casa do Angers – ou então fazer um resultado igual ao PSG.

Brest-PSG, 20h00 (Eleven2)

Crónico campeão nos últimos anos, o Paris Saint-Germain, de Danilo, entra em campo em vias de perder o título para o Lille. Os parisienses conquistaram a Taça a meio da semana e tentam agora juntar-lhe o campeonato. Para isso, precisam de fazer um resultado melhor do que o Lille. Caso as duas equipas acabam em igualdade pontual, o título deverá cair para o PSG, já que a formação de Pochettino tem 56 golos positivos na diferença de golos, contra os 40 do Lille – esse é o primeiro critério de desempate.

