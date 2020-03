O futebol foi suspenso em Portugal, também em Itália e Espanha, ou na Holanda. O acentuar das medidas de contenção do novo coronavírus abriu caminho a uma situação sem precedentes, também no desporto. Nos campeonatos que não pararam - o que parece ser apenas uma questão de tempo - joga-se à porta fechada, exceção feita até agora à Premier League. Mas também ela na iminência de uma medida efetiva, depois de o próprio treinador do Arsenal ter acusado positivo para a Covid-19. O som do silêncio toma conta do futebol, num fim de semana em que a agenda de eventos desportivos em direto na televisão vai encolhendo a cada hora que passa. Para já, os destaques entre o que ainda está previsto.

Borussia Dortmund-Schalke (14h30, Eleven1)

A Bundesliga deixou a decisão nos governos regionais, mas na prática todos os jogos serão à porta fechada. Não terá adeptos nos estádios mas por enquanto ainda tem futebol, e com muito em jogo num campeonato aberto a toda a linha. Será uma experiência particularmente bizarra este «Revierderby» sem espectadores nas bancadas. À mesma hora joga-se o Leipzig-Friburgo (14h30, Eleven2), também sem espectadores e igualmente um jogo com protagonistas da luta pelos primeiros lugares e pelos lugares europeus.

Manchester City-Burnley (15h00, SportTV2)

Ao fim da manhã há o Watford-Leicester (12h30, SportTV+ e SportTV2), quando a equipa de Ricardo Pereira já tem jogadores em isolamento por causa da Covid-19, depois entra em campo o City, que viu o seu jogo com o Arsenal a meio da semana passada adiado, bem como a partida com o Real Madrid de Champions da semana que vem, mas pelo meio ainda tem esta receção a um Burnley a fazer um campeonato sólido. Os Citizens procuram consolidar o segundo lugar, quando têm mais quatro pontos que o Leicester e um jogo a menos. A tarde de Premier League fica completa com o Aston Villa-Chelsea (17h30, SportTV2).

Union Berlim-Bayern Munique (17h30, Eleven2)

Em suspenso sobre o que decidirá a UEFA quanto ao que resta da época, quando o jogo de quarta-feira entre Bayern Munique e Chelsea ainda não foi formalmente adiado, os bávaros procuram segurar em Berlim a liderança da Bundesliga, quando têm quatro pontos de vantagem sobre o Dortmund.

Domingo:

Rangers-Celtic (12h00, Eleven2)

Há um Old Firm na agenda do fim de semana, também ele em suspenso e dependente do evoluir da situação, quando o Celtic lidera confortável o campeonato escocês com 13 pontos de vantagem sobre o Rangers, que tem um jogo a menos.

Trabzonspor-Basaksehir (13h00, SportTV4)

A Liga turca também não parou ainda, mas fechou portas, quando tem vários duelos de relevo previstos para o fim de semana, como este frente a frente entre o primeiro e o segundo classificados. Mais tarde há ainda um Galatasaray-Besiktas (16h00, SportTV2).

Tottenham-Manchester United (16h30, SportTV2)

Ao início da tarde há o West Ham-Wolverhampton (14h00, SportTV2), com os Wolves a procurarem aproximar-se ainda mais da zona Champions, a cinco pontos de distância. Depois aquele que seria em condições normais um jogo massivamente mobilizador entre o Tottenham de Mourinho, que não vence há seis jogos, e o United, renovado agora com Bruno Fernandes.

PSG-Nice (20h00, Eleven1)

Depois do apuramento na Liga dos Campeões, o PSG de volta a um Parque dos Príncipes vazio para tentar manter a velocidade-cruzeiro que faz da revalidação do título francês apenas uma questão de tempo, frente a um Nice ainda de olho nos lugares europeus.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

