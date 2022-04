O final da época 2021/22 aproxima-se um pouco por todos os campeonatos e, este fim-de-semana, há mais um possível campeão numa das principais ligas europeias. O Real Madrid está a um ponto do título e pode festejar caso pontue ante o Espanhol, no sábado, entre a importantíssima eliminatória com o Manchester City pela final da Champions. Por falar em City, é entre os azuis de Manchester e o Liverpool que a disputa pela Premier League está ao rubro. Vem aí a primeira das últimas cinco jornadas e citizens e reds continuam separados por um ponto. Por outro lado, o fim-de-semana pode também trazer campeão na II Liga inglesa, para o Fulham do treinador português Marco Silva e do futebolista Fábio Carvalho.

Por cá, siga, ao minuto, a partir desta sexta-feira e até segunda-feira, tudo sobre a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios, a levarem-lhe crónicas, destaques, reportagem, vídeos dos golos e resumos dos nove encontros, numa ronda em que o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

Sábado, 30/04:

Newcastle-Liverpool (12h30, SportTV2)

É a primeira das últimas cinco jornadas em Inglaterra, numa altura em que Manchester City e Liverpool, dois dos quatro semifinalistas da Champions, estão separados por apenas um ponto na Premier League. A equipa comandada por Jurgen Klopp, que conta com o português Diogo Jota, visita St. James Park e uma equipa que tem em vigor a sua melhor sequência da época no campeonato: quatro vitórias seguidas. O Newcastle, nono com 43 pontos, tem a permanência no bolso, depois de uma primeira metade de época conturbada em resultados. O Liverpool, segundo com 79 pontos e vindo do triunfo na Champions ante o Villarreal (2-0), procura vencer e pressionar o City, que joga horas depois para a 34.ª jornada.

Estugarda-Wolfsburgo (14h30, Eleven6)

O título na Bundesliga alemã está decidido e entregue ao Bayern Munique, o segundo lugar de Champions praticamente selado pelo Borussia Dortmund e a luta pelo terceiro e quarto lugares ao rubro entre Bayer Leverkusen (55 pontos), Leipzig (53), Friburgo (52), Union Berlim (50) e Colónia (49), mas há mais para resolver em solo germânico. A 32.ª e antepenúltima jornada é importantíssima para o Estugarda do português Tiago Tomás, nesta altura em zona de play-off de descida (16.º com 28 pontos) e com necessidade de vencer o Wolfsburgo, 11.º com 37 pontos. É que o Hertha, 15.º, tem 32 pontos e o Arminia, 17.º com 26 em zona de descida, também ainda resiste na luta pela salvação. Só vencer interessa ao clube que foi campeão alemão em 2007.

Real Madrid-Espanhol (15h15, Eleven1)

Pontuar significa, para o Real Madrid, sagrar-se campeão nacional em Espanha pela 35.ª vez na sua história e a recuperação de um título ganho pelo Atlético de Madrid na última temporada. Os comandados de Carlo Ancelotti estão entre a eliminatória com o Manchester City para as meias-finais da Champions, mas têm na tarde de sábado uma ocasião para celebrar – ainda que não sejam permitidos festejos altamente efusivos – dado que na quarta-feira há receção ao City no Santiago Bernabéu. Com 15 pontos de vantagem para Barcelona e Sevilha, mesmo uma derrota caseira contra o Espanhol, 13.º com 39 pontos, tornará o título uma questão de tempo e também pode dar nesta ronda caso o Barcelona não vença.

Leeds United-Manchester City (17h30, SportTV3)

Em Elland Road já conhecedor do resultado do grande rival da época na disputa pelo título, o Manchester City joga a defesa da liderança frente a uma equipa que ainda não tem a permanência garantida na Premier League. A equipa comandada por Pep Guardiola e dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, vem de uma vitória num jogo espetacular ante o Real Madrid para a Champions (4-3) na terça-feira e tem agora, como desafio, um Leeds que é 16.º com 34 pontos, cinco acima da zona de descida. Objetivos distintos em jogo na tarde de sábado.

Athletic Bilbao-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Com cinco jornadas para o final, o Atlético de Madrid, que não conta mais com o português João Félix esta época, devido a lesão, tem uma sempre exigente deslocação a San Mamés na defesa do quarto lugar, de acesso à Champions. A equipa da capital tem 61 pontos, mais quatro do que o Betis e mais seis do que a Real Sociedad, que ainda espreitam um deslize dos colchoneros. Por outro lado, o Atlético pode bem olhar para cima e, apesar de não poder revalidar o título de há um ano, tem Barcelona e Sevilha a apenas dois pontos de distância e com o segundo lugar bem possível.

Domingo, 01/05:

Milan-Fiorentina (14h00, SportTV6)

O Milan, onde joga o português Rafael Leão, teve a melhor das notícias na noite de quarta-feira, com a derrota do Inter de Milão em Bolonha, num jogo que confirmou a liderança aos rossoneri no acerto de calendário. Ganha mais força a possibilidade de um título que já foge desde 2011, mas para isso é preciso vencer já a primeira de quatro finais e uma Fiorentina que vem de um péssimo resultado na quarta-feira (derrota em casa por 4-0 ante a Udinese) que comprometeu as aspirações europeias do atual sétimo classificado, que podia ter tirado o quinto lugar à Roma de José Mourinho. Muitos objetivos em jogo de parte a parte ao início da tarde de domingo, no Giuseppe Meazza.

Udinese-Inter de Milão (17h00, SportTV6)

Depois da dececionante derrota em Bolonha, o Inter de Milão tem mais uma deslocação na Serie A, na tarde de domingo, à Udinese do português Beto. Entrando em campo já conhecedora do resultado do Milan, a equipa comandada por Simone Inzaghi está praticamente proibida de escorregar novamente, sob pena de poder comprometer as aspirações do título. Importa referir que o Inter tem 72 pontos, está a dois do líder Milan (74) e tem atrás um Nápoles (3.º com 67 pontos) que não vem de bons resultados nos últimos três jogos, mas que pode colocar um pouco de pressão nas equipas de Milão caso bata o Sassuolo no sábado.

Roma-Bolonha (19h45, SportTV2)

Com quatro jornadas para o final e oito pontos de atraso para o quarto lugar, a Champions é praticamente uma miragem para a Roma de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, mas há um claro objetivo mínimo de manter o quinto lugar. A equipa da capital tem 58 pontos, apenas mais dois do que Lazio e Fiorentina e três do que a Atalanta. A concorrência vem feroz na retaguarda e somar três pontos no Olímpico é essencial. O Bolonha deixa o claro aviso: vem de uma vitória sobre o vice-líder Inter.

2.ª Feira, 02/05:

Fulham-Luton Town (17h15, Eleven2)

A equipa comandada pelo português Marco Silva e do também médio português Fábio Carvalho tem à porta o título de campeão no Championship e, no melhor cenário, pode já entrar em campo como campeã na segunda-feira, se o Bournemouth não vencer o Blackburn na tarde de domingo. Se o Bournemouth vencer, o Fulham precisa também de vencer para confirmar o título. No entanto, não se adivinha um jogo fácil para os cotaggers. O Luton Town quer selar um lugar no play-off de subida e alcançar o melhor lugar possível: é nesta altura quinto, com 72 pontos.

Manchester United-Brentford (20h00, SportTV2)

As oportunidades escasseiam para o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ainda sonhar com um lugar de Champions e, contra o Brentford, é mesmo ganhar ou ganhar. E esperar deslizes de Arsenal e Tottenham na véspera, respetivamente ante West Ham e Leicester, semifinalistas da Liga Europa e Liga Conferência.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 29/04:

St. Pauli-Nuremberga (17h30, Eleven3)

Sandhausen-Schalke 04 (17h30, Eleven2)

Union Berlim-Greuther Fürth (19h30, Eleven5)

Queens Park Rangers-Sheffield United (19h45, Eleven6)

Estrasburgo-PSG (20h00, Eleven2)

Sevilha-Cádiz (20h00, Eleven3)

Sábado, 30/04:

Newcastle-Liverpool (12h30, SportTV2)

Ingolstadt-Hamburgo (12h30, Eleven2)

Alavés-Villarreal (13h00, Eleven1)

Nápoles-Sassuolo (14h00, SportTV6)

Mainz-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

Estugarda-Wolfsburgo (14h30, Eleven6)

Borussia Dortmund-Bochum (14h30, Eleven5)

Wolverhampton-Brighton (15h00, SportTV2)

Real Madrid-Espanhol (15h15, Eleven1)

Lens-Nantes (16h00, Eleven3)

Eibar-Saragoça (17h15, Eleven6)

Leeds United-Manchester City (17h30, SportTV3)

Valencia-Levante (17h30, Eleven1)

Hoffenheim-Friburgo (17h30, Eleven2)

Ajax-Zwolle (17h45, SportTV5)

Spezia-Lazio (19h45, SportTV4)

Rennes-Saint Étienne (20h00, Eleven2)

Athletic Bilbao-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Domingo, 01/05:

Juventus-Veneza (11h30, SportTV6)

Troyes-Lille (12h00, Eleven3)

Celtic-Rangers (12h00, Eleven6)

Elche-Osasuna (13h00, Eleven2)

Everton-Chelsea (14h00, SportTV2)

Milan-Fiorentina (14h00, SportTV6)

Mónaco-Angers (14h00, Eleven3)

Montpellier-Metz (14h00, Eleven5)

Granada-Celta de Vigo (15h15, Eleven2)

Bordéus-Nice (16h05, Eleven3)

West Ham-Arsenal (16h30, SportTV2)

Udinese-Inter de Milão (17h00, SportTV6)

Rayo Vallecano-Real Sociedad (17h30, Eleven2)

Roma-Bolonha (19h45, SportTV2)

Marselha-Lyon (19h45, Eleven2)

Barcelona-Maiorca (20h00, Eleven1)

Nashville-Philadelphia Union (21h00, SportTV3)

2.ª Feira, 02/05:

Fulham-Luton Town (17h15, Eleven2)

Leganés-Huesca (17h30, Eleven3)

Borussia Monchengladbach-Leipzig (19h30, Eleven2)

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt (19h30, Eleven3)

Atalanta-Salernitana (19h45, SportTV6)

Manchester United-Brentford (20h00, SportTV2)

Getafe-Betis (20h00, Eleven1)