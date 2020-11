Mónaco-PSG, Tottenham-Manchester City, Villarreal-Real Madrid. Chega? Se não, há ainda um Atlético de Madrid-Barcelona, um Liverpool-Leicester ou um Nápoles-Milan, num fim-de-semana de vários jogos grandes nos principais campeonatos europeus, de regresso após as paragens de seleções. Confira todas as transmissões televisivas do futebol internacional, numa jornada futebolística em que, por cá, pode acompanhar todos os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao minuto, com os repórteres do Maisfutebol nos vários estádios, de Norte a Sul do país.

Sexta-feira:

Mónaco-Paris Saint-Germain (20h00, Eleven1)

O líder do campeonato francês desloca-se à casa do sexto classificado, num dos clássicos dos últimos anos no futebol gaulês. Do lado da equipa da casa vão estar Florentino Luís e Gelson Martins, contra Danilo Pereira. Sete pontos separam as duas formações. O Mónaco tem 17 pontos, o PSG tem 24. Depois de duas derrotas a abrir, os parisienses levam oito triunfos consecutivos no campeonato.

Sábado:

Newcastle-Chelsea (12h30, SportTV3)

De olho no comboio da frente na Premier League, o Chelsea visita o St. James Park ao final da manhã de sábado. Os londrinos têm 15 pontos e estão a três do líder Leicester, que tem 18 e visita o Liverpool, que está ali pelo meio, no terceiro lugar, com 17. Pode ser uma jornada produtiva para os blues, mas para isso é preciso ultrapassar os magpies, que estão atualmente no 13.º lugar, com 11 pontos.

Bayern Munique-Werder Bremen (14h30, Eleven2)

O líder isolado da Bundesliga alemã fica à prova no regresso dos campeonatos com a receção ao Werder Bremen, num duelo que promete, tendo em conta o registo das equipas nos últimos jogos. Os bávaros têm 18 pontos e obtiveram cinco vitórias consecutivas nas últimas jornadas. O Werder Bremen, nono classificado com dez pontos, perdeu na primeira jornada e, depois disso, somou duas vitórias e quatro empates.

Villarreal-Real Madrid (15h15, Eleven1)

É um dos dois jogos mais apetecíveis da jornada na liga espanhola, com a receção do segundo ao quarto classificado. O Villarreal parte para jogo na tarde de sábado com 18 pontos, a dois da líder Real Sociedad, e com mais dois do que o Real Madrid, que tem 16 pontos e, debaixo de olho, o que se possa passar, horas depois, no duelo entre os dois maiores rivais dos últimos anos pelo título, Atlético de Madrid e Barcelona.

Tottenham-Manchester City (17h30, SportTV1)

Grande jogo em perspetiva em Londres, com um duelo bem português. A equipa orientada por José Mourinho, que conta com Gedson Fernandes, recebe o City de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva. É um jogo importantíssimo na perspetiva dos primeiros lugres para o Tottenham, atual segundo classificado com 17 pontos, uma vez que pode beneficiar do duelo entre Liverpool (3.º) e Leicester (1.º) na nona jornada. Os citizens é que não têm margem de erro maior: têm menos um jogo, mas estão no 10.º lugar, com dez pontos.

Juventus-Cagliari (19h45, SportTV3)

Cristiano Ronaldo e companhia no ataque à aproximação da liderança ante um Cagliari que somou as suas três vitórias em sete jornadas nos últimos quatro jogos. Ainda sem derrotas na Serie A, a Juventus somou já quatro empates e está no quinto lugar, com 13 pontos, a quatro do líder Milan, que nesta jornada vai deslocar-se a San Paolo para defrontar o Nápoles, terceiro classificado. Havendo este duelo direto entre adversários acima de si, a Juventus pode ganhar terreno, mas para isso tem de fazer a sua parte.

Atlético Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

É outro dos jogos potencialmente mais apetecíveis de seguir no fim-de-semana. De um lado, João Félix. Do outro, Francisco Trincão. No Wanda Metropolitano, a equipa de Diego Simeone, atual terceira classificada com 17 pontos, é a única invicta na liga espanhola e, além de estar a três pontos da líder Real Sociedad, tem ainda menos dois jogos disputados. Um triunfo ante um Barcelona discreto na prestação global das primeiras jornadas – 10.º lugar com 11 pontos – pode catapultar a equipa da capital no topo e deixar os catalães ainda mais longe.

Domingo:

Cádiz-Real Sociedad (15h15, Eleven1)

O líder da liga espanhola defende posição na casa de outra das surpresas agradáveis deste início de época. O Cádiz, de regresso ao principal escalão em 2020/2021, está no sexto lugar, com 14 pontos, mas tem um registo caseiro nada condizente de uma equipa que vai na parte de cima da classificação: em quatro jogos caseiros, empatou dois e perdeu dois, tendo somado 12 pontos fora, com quatro vitórias e uma derrota. A Real Sociedad, com 20 pontos, ainda não perdeu fora, levando três vitórias e uma derrota.

Liverpool-Leicester (19h15, SportTV1)

O líder visita Anfield num grande jogo em perspetiva. Um ponto separa as duas equipas. Os reds, com Diogo Jota no elenco, têm 17 pontos, estão no terceiro lugar e, em caso de vitória, podem ficar na liderança partilhada ou isolada, mediante o resultado do Tottenham ante o Manchester City. Se o Liverpool venceu os seus quatro jogos em casa, o Leicester venceu todas as quatro jornadas fora e, entre elas, goleou o City no Etihad (2-5) e bateu o Arsenal no Emirates (0-1).

Nápoles-Milan (19h45, SportTV5)

Três pontos separam as duas equipas, na visita do líder à casa do terceiro classificado. De um lado, Mário Rui. Do outro, Rafael Leão, na disputa acesa e interessante pela liderança da Serie A italiana neste início de campeonato. O Milan, que tem 17 pontos, ainda não perdeu e tem 100 por cento de aproveitamento fora de casa, com vitórias nos três jogos nessa condição. O Nápoles tem 14 pontos e sabe que uma vitória pode confundir e equilibrar mais as contas no topo.

Todas as transmissões em direto no fim-de-semana

Sexta-feira:

Rennes-Bordéus (18h00, Eleven1)

Coventry City-Birmingham City (19h45, Eleven3)

Dunfermline-Hearts (19h45, Eleven5)

Osasuna-Huesca (20h00, Eleven2)

Mónaco-Paris Saint-Germain (20h00, Eleven1)

Espanhol-Girona (20h00, Eleven4)

NF Revolution-Impact Montréal (23h30, SportTV1)

Sábado:

Banfield-River Plate (00h30, SportTV2)

Holstein Kiel-Heidenheim (12h00, Eleven2)

Newcastle-Chelsea (12h30, SportTV3)

Bournemouth-Reading (12h30, Eleven3)

Levante-Elche (13h00, Eleven1)

Crotone-Lazio (14h00, SportTV3)

Bayern Munique-Werder Bremen (14h30, Eleven2)

Borussia Monchengladbach-Augsburgo (14h30, Eleven3)

Schalke 04-Wolfsburgo (14h30, Eleven4)

Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven5)

Aston Villa-Brighton & Hove Albion (15h00, SportTV3)

Millwall-Cardiff City (15h00, Eleven6)

Villarreal-Real Madrid (15h15, Eleven1)

Besiktas-Basaksehir (16h00, SportTV4)

Spezia-Atalanta (17h00, SportTV3)

Sevilha-Celta de Vigo (17h30, Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Leipzig (17h30, Eleven2)

Tottenham-Manchester City (17h30, SportTV1)

Oostende-Antuérpia (17h30, Eleven3)

Hertha Berlim-Borussia Dortmund (19h30, Eleven2)

Juventus-Cagliari (19h45, SportTV3)

Atlético Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

Manchester United-West Bromwich (20h00, SportTV4)

Marselha-Nice (20h00, Eleven3)

Huracán-Vélez Sarsfield (22h20, SportTV1)

Domingo:

Ajax-Heracles (11h15, SportTV4)

Fiorentina-Benevento (11h30, SportTV+)

Fulham-Everton (12h00, SportTV1)

Nantes-Metz (12h00, Eleven3)

Rangers-Aberdeen (12h00, Eleven4)

Hamburgo-Bochum (12h30, Eleven2)

Beerschot Wilrijk-Anderlecht (12h30, Eleven6)

Eibar-Getafe (13h00, Eleven1)

Sheffield United-West Ham (14h00, SportTV1)

Roma-Parma (14h00, SportTV3)

Inter de Milão-Torino (14h00, SportTV5)

Dijon-Lens (14h00, Eleven3)

Montpellier-Estrasburgo (14h00, Eleven4)

Reims-Nimes (14h00, Eleven5)

Friburgo-Mainz (14h30, Eleven2)

Maiorca-Sporting Gijón (15h00, Eleven6)

Cádiz-Real Sociedad (15h15, Eleven1)

Twente-PSV Eindhoven (15h45, SportTV5)

Trabzonspor-Erzurum BB (16h00, SportTV3)

Angers-Lyon (16h00, Eleven3)

Leeds United-Arsenal (16h30, SportTV1)

Colónia-Union Berlim (17h00, Eleven2)

Udinese-Génova (17h00, SportTV2)

Charleroi-Gent (17h15, Eleven5)

Granada-Valladolid (17h30, Eleven1)

Liverpool-Leicester (19h15, SportTV1)

Nápoles-Milan (19h45, SportTV5)

Alavés-Valência (20h00, Eleven1)

Lille-Lorient (20h00, Eleven2)

Segunda-feira:

Galatasaray-Kayserispor (16h30, SportTV1)

Burnley-Crystal Palace (17h30, SportTV2)

At. Bilbao-Betis (20h00, Eleven1)

Wolverhampton-Southampton (20h00, SportTV2)