A semana foi de emoções europeus, mas agora regressam os campeonatos domésticos – e isto promete. Há vários encontros de cartaz este fim de semana, mas basta dizer que em Inglaterra disputa-se o jogo do título. Manchester City e Liverpool estão apenas separados por um ponto e medem forças no domingo, no Etihad Stadium. Portanto, se tiver planos, mais vale cancelá-los. No Brasil, arranca o Brasileirão, com vários portugueses em ação, e por cá joga-se a jornada 29 da Liga – já sabe que pode acompanhar todas as partidas da ronda AO MINUTO aqui no Maisfutebol.

OS DESTAQUES DO FIM DE SEMANA

SÁBADO

Newcastle-Wolverhampton, 20h00 (SportTV2)

O Newcastle teve uma sequência muito positiva para se afastar dos lugares perigosos da descida, mas nos últimos três jogos voltou a quebrar e somou três derrotas. Agora, não tem propriamente o adversário mais fácil para regressar aos triunfos. O Wolverhampton, de Bruno Lage e companhia, é uma das sensações da época na Premier League e chega a esta fase decisiva da temporada bem na luta pelos lugares europeus. Um duelo exigente para ambas as equipas.

Everton-Manchester United, 12h30 (SportTV2)

Situações semelhantes, lugares bem diferentes. A época de Everton e Manchester United tem sido para esquecer e nesta fase é proibido perder pontos. A equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, habituada a lutar por títulos, está apenas no sétimo lugar da tabela classificativa, e é cada vez mais possível uma surpreendente ausência da Liga dos Campeões. Por seu turno, o Everton, de André Gomes, continua a brincar com o fogo e tem apenas um ponto de vantagem sobre os lugares de descida. Se perder, pode bem acabar a jornada abaixo da linha de água.

Maiorca-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

A meio da dura eliminatória com o Manchester City, o Atlético de Madrid viaja até Maiorca para mais um desafio do campeonato espanhol. E um desafio difícil. Os colchoneros têm João Félix em grande forma, e bem precisam dele: o Maiorca está nos lugares de descida e precisa urgentemente de pontos. Além disso, os maiorquinos sabem bem o que é vencer a equipa de Simoene, já que surpreenderam no Wanda Metropolitano na primeira volta.

Real Madrid-Getafe, 20h00 (Eleven1)

Também a meio da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões está o Real Madrid, mas com o Chelsea. Os merengues foram felizes em Stamford Bridge e agora têm um dérbi para ganhar embalo para a segunda mão. O Getafe, de Florentino Luís, está confortável, mas não pode facilitar muito, sob pena de cair na classificação. Já o Real Madrid é líder com 12 pontos de distância e ganhar significa ficar mais perto de um título que parece inevitável.

DOMINGO

Palmeiras-Ceará, 01h00 (Canal11)

Haverá equipa no Brasil mais em estado de graça do que o Palmeiras? 2021 terminou com a conquista da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, e em 2022 a formação de Abel já juntos mais dois títulos à coleção. Agora, e depois de uma entrada fulgurante na Libertadores, o verdão concentra-se no Brasileirão, precisamente o único grande título que o técnico português ainda não conquistou desde que chegou ao Brasil. O Ceará pode ser a primeira vítima... ou não.

Manchester City-Liverpool, 16h30 (SportTV2)

O jogo do título em Inglaterra. As duas equipas estão a meio das respetivas eliminatórias na Liga dos Campeões – City com o At. Madrid e Liverpool com o Benfica – mas isso é completamente secundário. Os citizens, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, têm sido dominadores a maior parte da temporada e chegou a pensar-se que a conquista da Premier League era apenas uma questão de tempo. Mas nunca pode descurar-se os reds de Diogo Jota e orientados por Jurgen Klopp. Os dois clubes chegam a este jogo da ronda 32 do campeonato inglês separados por apenas um ponto – vantagem para o City – e, não sendo uma final, quem vencer pode bem colocar uma mão no troféu. Jogaço em perspetiva.

Roma-Salernitana, 17h00 (SportTV6)

A Roma, de José Mourinho, não tem primado propriamente pela regularidade esta temporada, mas vai numa série impressionante de dez jogos sem derrotas na Serie A. O Salernitana, último classificado, é o próximo adversário a tentar quebrar essa invencibilidade. Têm a palavra Rui Patrício, Sérgio Oliveira e companhia, até porque o objetivo Liga dos Campeões ainda é possível.

Torino-Milan, 19h45 (SportTV2)

Uma deslocação difícil. O Milan marcou passo a meio da semana, mas continua a liderar a Serie A. No entanto, os rossoneri têm o Nápoles e o Inter à espreta e qualquer deslize pode ser fatal. Este fim de semana, Rafael Leão e companhia viajam a Turim para defrontar o Torino, num terreno tradicionalmente difícil para qualquer equipa.

Levante-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

Quem viu este Barcelona e quem o vê. Xavi Hernández revoluciou o conjunto blaugrana, que já é a equipa em melhor forma do futebol espanhol. O título é uma miragem – o fosso para o Real Madrid é demasiado grande –, mas o que é certo é que a equipa catalã já é a grande candidata a ficar com o segundo lugar da La Liga. Este fim de semana a deslocação é ao terreno do Levante, de Rúben Vezo, que ocupa atualmente o último lugar da classificação.

Botafogo-Corinthians, 20h00 (Canal11)

Estreia de fogo para Luís Castro no Botafogo, e frente a um português: Vítor Pereira. Os dois treinadores defrontam-se na primeira jornada do Brasileirão, mas em situações bem diferentes. Castro, como referido, vai fazer o primeiro jogo ao serviço da nova equipa. Já Vítor Pereira já vai acumulando alguma experiência no banco do Corinthians, mas as coisas não estão propriamente famosas, já que o timão vem de duas derrotas consecutivas.

Todas as transmissões do fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Estudiantes-Vélez Sarsfield, 01h00 (SportTV1)

Ayacucho-São Paulo, 01h30 (SportTV2)

The Strongest-Libertad, 03h00 (SportTV1)

Roménia-Suíça (futebol feminino), 17h00 (Canal11)

Fortuna Dusseldorf-Hansa Rostock, 17h30 (Eleven1)

Estugarda-Borussia Dortmund, 19h30 (Eleven2)

Queen of the South-Partick Thistle, 19h45 (Eleven4)

Newcastle-Wolverhampton, 20h00 (SportTV2)

Sevilha-Granada, 20h00 (Eleven1)

Lugo-Cartagena, 20h00 (Eleven6)

Lorient-Saint-Étienne, 20h00 (Eleven3)

Arsenal de Sarandí-Godoy Cruz, 23h00 (SportTV2)

SÁBADO

Everton-Manchester United, 12h30 (SportTV2)

Schalke-Heidenheim, 12h30 (Eleven2)

St. Pauli-Werder Bremen, 12h30 (Eleven4)

Cádiz-Betis, 13h00 (Eleven1)

Empoli-Spezia, 14h00 (SportTV6)

SpVgg Greuther Furth-Borussia Monchengladbach, 14h30 (Eleven4)

Colónia-Mainz, 14h30 (Eleven5)

Bayern Munique-Augsburgo, 14h30 (Eleven2)

Wolfsburgo-Arminia Bielefeld, 14h30 (Eleven6)

Arsenal-Brighton, 15h00 (SportTV3)

Southampton-Chelsea, 15h00 (SportTV2)

Alemanha-Portugal (futebol feminino), 15h10 (Canal11)

Maiorca-Atlético de Madrid, 15h15 (Eleven1)

Reims-Rennes, 16h00 (Eleven3)

Inter de Milão-Hellas Verona, 17h00 (SportTV3)

Málaga-Valladolid, 17h15 (Eleven4)

Aston Villa-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Villarreal-Athletic Bilbau, 17h30 (SportTV1)

Hertha Berlim-União de Berlim, 17h30 (Eleven2)

Ajax-Sparta de Roterdão, 19h00 (SportTV6)

Nuremberga-Darmstadt, 19h30 (Eleven4)

Cagliari-Juventus, 19h45 (SportTV2)

Real Madrid-Getafe, 20h00 (Eleven1)

Clermont-PSG, 20h00 (Eleven2)

Atlético Goianiense-Flamengo, 23h00 (Canal11)

DOMINGO

LA Galaxy-Los Angeles FC, 00h55 (SportTV3)

Palmeiras-Ceará, 01h00 (Canal11)

Vélez Sarsfield-Boca Juniors, 01h30 (SportTV2)

Génova-Lazio, 11h30 (SportTV2)

St. Mirren-Rangers, 12h00 (Eleven2)

Osasuna-Alavés, 13h00 (Eleven1)

PSV Eindhoven-RKC Waalwijk, 13h30 (SportTV1)

Leicester-Crystal Palace, 14h00 (SportTV2)

Brentford-West Ham, 14h00 (SportTV5)

Nápoles-Fiorentina, 14h00 (SportTV6)

Angers-Lille, 14h00 (Eleven4)

Brest-Nantes, 14h00 (Eleven6)

Mónaco-Troyes, 14h00 (Eleven5)

Bochum-Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven2)

Espanhol-Celta de Vigo, 15h15 (Eleven1)

Lens-Nice, 16h05 (Eleven4)

Manchester City-Liverpool, 16h30 (SportTV2)

Eintracht Frankfurt-Friburgo, 16h30 (Eleven2)

Roma-Salernitana, 17h00 (SportTV6)

Elche-Real Sociedad, 17h30 (Eleven1)

Estrasburgo-Lyon, 18h00 (Eleven4)

Leipzig-Hoffenheim, 18h30 (Eleven2)

Torino-Milan, 19h45 (SportTV2)

Levante-Barcelona, 20h00 (Eleven1)

Marselha-Montpellier, Eleven3)

Botafogo-Corinthians, 20h00 (Canal11)

São Paulo-Ath. Paranaense, 22h00 (Canal11)

River Plate-Argentinos Juniors, 23h00 (SportTV1)

SEGUNDA-FEIRA

Austin-Minnesota United, 00h55 (SportTV3)

Huddersfield-Luton, 19h45 (Eleven2)

Rayo Vallecano-Valência, 20h00 (Eleven1)

Almería-Ponferradina, 20h00 (Eleven3)