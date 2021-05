O DJ, compositor e produtor Martin Garrix juntou-se a Bono Vox e a The Edge, dois dos elementos mais carismáticos do U2, para fazer o hino do Euro2020 de futebol.

«Estou muito emocionado por ter feito parte disto e também por ter podido contar com duas lendas da música para o fazer», disse o criador, numa conversa com jornalistas, sobre o tema «We Are The People», que começou a ser pensado há três anos.

Garrix referiu que recebeu «carta branca» da UEFA para este projeto, «o mais louco» da sua carreira, revelando que quando o começou a compor o fez lembrar de uma música dos U2.

Após uma sugestão do seu representante, Garrix acabou por contatar com os dois elementos da banda irlandesa e, depois de horas de conversas com os dois elementos, surgiu a música que servirá de hino para o Euro2020 e que pode ouvir e ver no vídeo abaixo: