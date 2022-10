Três dias depois da visita do Union Berlim a Braga para a Liga Europa, uma faixa no Estádio An Der Alten Försterei antes do jogo com o Wolfsburgo anunciava um momento especial. Timo Baumgartl voltava a jogar, 154 dias depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro nos testículos. Agora, quando o Sp. Braga retribui a visita a Berlim, ele é mais um nas contas do treinador. E essa é a melhor notícia.

Union Berlin fans with a special welcome for Timo Baumgartl, back in the team after five months out following a diagnosis for testicular cancer. pic.twitter.com/ayyphm9rAX — Ciarán Fahey⚡️ (@cofathaigh) September 18, 2022

Baumgartl foi titular nessa vitória sobre o Wolfsburgo, a 18 de setembro, e saiu aos 62 minutos, para mais uma ovação. «Foi exatamente com isto que sonhei durante a quimioterapia. Voltar assim, ser titular e ganharmos. Deu-me esperança, como uma luz ao fundo do túnel», disse o defesa no final. «Isto é dedicado a todos os que conheci nos tratamentos oncológicos. Muitos mandaram-me mensagens a dizer que estão orgulhosos por eu estar de volta ao relvado e que isso os deixa felizes e os motiva.» Antes, não tinha resistido a uma piada, quando lhe perguntaram o que faltava para voltar à melhor forma: «Além do meu segundo testículo?»

Baumgartl encontrou no humor um escape para lidar com o diagnóstico, que chegou na reta final da época passada, depois de um exame de rotina. Mas passou por várias fases. «Um diagnóstico de cancro testicular desencadeia pensamentos muito negros. E se não sobrevivermos? Se não pudermos ter filhos? E a minha namorada, família, amigos, o cão? Tudo o que queríamos fazer juntos», contou numa reportagem da Deutsche Welle: «Houve dias em que passávamos horas a chorar, noutros decidimos não nos deixar abater. Noutros dissemos: «Vá, não vamos pensar nisto.»

O defesa do Union Berlim, de 26 anos, passou por uma intervenção cirúrgica e por vários ciclos de quimioterapia. Desde cedo decidiu tornar pública a doença e a forma como estava a lidar com ela. Foi publicando mensagens nas redes sociais e partilhou por exemplo o momento em que foi rapar o cabelo.

Quando recebeu o diagnóstico, Baumgartl era titular no centro da defesa do Union Berlim, onde chegou no início de 2020/21 por empréstimo do PSV Eindhoven. Formado no Estugarda, que representou ao longo de várias temporadas e onde viveu a descida e o regresso à Bundesliga, o internacional sub-21 pela Alemanha rumou à Holanda em 2019. Jogou com alguma regularidade na primeira temporada no PSV, menos na segunda, quando o clube passou a ser orientado por Roger Schmidt. No regresso à Alemanha, encontrou em Berlim o espaço ideal para se afirmar. Fez 35 jogos pelo Union na época passada, o último dos quais a 28 de abril. Depois disso, a doença obrigou-o a parar.

O Union devolveu-lhe a confiança. Em junho, em pleno processo de tratamento da doença, o clube chegou a acordo com o PSV Eindhoven para a renovação do empréstimo por mais uma temporada.

O humor ajuda

Por essa altura ainda estava longe o regresso de Baumgartl, que cumpriu os tratamentos enquanto recorria também a acompanhamento psicológico para lidar com uma situação de fragilidade que, diz, é particularmente difícil de encarar para jogadores de futebol: «Todos nós, jogadores, temos uma armadura grossa de proteção. É por isso que é particularmente difícil para nós lidar com emoções reais.»

O humor ajudou a lidar com as emoções. «Percebemos que tínhamos de abordar isto com humor. Fazíamos piadas sobre isto. Ainda fazemos, eu e os meus amigos», contou à Deutsche Welle: «Há muitas piadas sobre ter só um testículo. A conversa sobre «ter tomates» já não funciona comigo. Só tenho um. Há todo um repertório de piadas sobre isso. Deixo isso para os meus amigos. Não me importo. Também me rio com essas piadas.»

Também faz ele próprio piadas sobre o assunto. «No fim de contas, ninguém quer saber se temos um ou dois testículos. Às vezes até é mais confortável ter só um, como a andar de bicicleta», disse numa entrevista à revista 11Freunde.

Timo voltou aos treinos com a equipa no início de agosto, depois de terminar a quimioterapia. Voltou a ser convocado pela primeira vez a 11 de setembro, mas ficou no banco. Quatro dias mais tarde, não entrou nas opções para a visita a Braga. O regresso ficou guardado para casa, para o jogo com o Wolfsburgo. Soube que iria jogar na véspera da partida. «Haviam de ver a cara dele, ao ver que ia jogar de início depois de uma ausência tão longa por doença. Estava exultante», disse o treinador Urs Fischer depois do jogo: «Estava na altura de o atirar lá para dentro. Ele trabalhou muito e mereceu ser titular.»

Desde então, Baumgartl tem sido opção regular. E tem feito de questão de falar sobre aquilo por que passou. Em entrevista à ZDF, assumiu que quer «usar o alcance e a notoriedade de um profissional de futebol» para sensibilizar os homens para a necessidade de estarem atentos e fazerem «controlos regulares».

Quatro casos em cinco meses na Bundesliga

O tema é particularmente sensível na Bundesliga, que teve em apenas cinco meses quatro jogadores diagnosticados com cancro testicular. Marco Richter, avançado do Hertha Berlim, foi operado em julho e já está de regresso, tal como o seu companheiro de equipa Jean-Paul Boetius. O avançado Sebastien Haller, que esta temporada trocou o Ajax pelo Borussia Dortmund, passou nos últimos meses pelo mesmo processo de Baumgartl. Está agora a iniciar o processo de regresso aos relvados. Nesta quarta-feira, ao fim de três meses, voltou a treinar e fê-lo nas instalações do Ajax, o seu antigo clube, onde pediu para passar alguns dias nesta fase da reabilitação.

Ao longo destes meses, Baumgartl manteve contacto com Richter e com Haller. «Conheço o Marco há muito tempo, somos bons amigos e troquei muitas mensagens com ele. Também falo regularmente com o Sebastien, que está a passar pela mesmo que eu», contava Timo em agosto: «Tento dar-lhe umas dicas sobre como eu passei por isto. Estou ansioso pelo momento em que ele volte e espero que possamos defrontar-nos na segunda metade da época.»

A sucessão de casos na Bundesliga tem levantado muitas questões, mas os especialistas dizem que nesta altura não há evidências científicas que permitam fazer uma associação entre o desporto profissional e uma maior incidência da doença. «É mera coincidência», disse à ZDF a médica Mandy Hubatsch, responsável da instituição hospitalar onde Baumgartl, Richter e agora Boetius foram operados, defendendo que estes vários diagnósticos em jogadores «podem ter a ver com melhores cuidados médicos». Explica também que a doença, que afeta sobretudo homens jovens, tem boas perspetivas de tratamento e «uma taxa de cura superior a 90 por cento».

William Bloch, que investiga a relação entre cancro e desporto na Universidade de Colónia, também fala numa «acumulação aparente, que pode ser coincidência». «A maioria dos estudos científicos revela que não há maior incidência», afirmou o médico à Deutsche Welle, que revela nesse artigo que na Alemanha são diagnosticados quatro mil casos de cancro testicular por ano. Em Portugal, segundo dados do Instituto Português de Oncologia, são diagnosticados entre 3 a 10 casos anuais por cada 100 mil homens.

Face aos casos que surgiram na Bundesliga, os próprios futebolistas estão mais alerta. «Os jogadores estão sensíveis a esta questão e estão a fazer-se testar», diz à DW Karl-Heinz Ditmmar, médico do Bayer Leverkusen.

Quem já passou por isso fala de uma experiência que muda a forma como se encara a vida. Baumgartl diz que passou a relativizar mais as coisas. «Já nem me chateia tanto o trânsito em Berlim», brinca, enquanto faz planos para o futuro. «Quando olhar para trás para a minha carreira, aos 40 anos, espero ter tido muitas experiências, jogado muitos jogos, ter boas memórias», disse na reportagem da DW: «Depois de termos passado por algo como isto, quem sabe o que eu e a Julia estaremos a fazer? Talvez eu esteja em casa a tomar conta dos nossos dois filhos.»