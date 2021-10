A história chega de Osaka, no Japão. É homem, tem 81 anos e mostra que a idade não é travão para andar de skate e aprender novos truques.

Yoshio Kinoshita começou apenas a praticar skate há dois anos, quando comprou um num mercado de produtos não reclamados, junto à estação de comboios. A brincadeira custou-lhe 800 ienes (pouco mais de seis euros), mas mudou a vida do octogenário nipónico.

Num país que tem a população mais envelhecida do mundo, no qual se espera que 35 por cento das pessoas tenha 65 ou mais anos em 2050, Kinoshita começou a andar de skate para prevenir a demência.

Este idoso percorre as rampas do parque de skate em Osaka quase todas as manhãs, aprendendo truques com pessoas bem mais novas do que ele. «São todos meus professores», afirmou Kinoshita, à Reuters.

E se, no início, ainda se agarrava ao corrimão, agora já progrediu para truques de 180 graus e outros. «É um desporto com uma sensação de tensão. Em vez de perder a cabeça, acho que o skate melhora a capacidade para pensar, mesmo que seja só um pouco», constatou.

E, pela idade e necessidade de aprendizagem, sente que tem de ir aos poucos. Mas todos os dias um pouco mais.

«Para pessoas como eu, que tentam aprender coisas novas, se não praticarmos aos poucos todos os dias, vamo-nos esquecer imediatamente de como fazer. É por isso que eu penso que tenho de [vir aqui, ao parque] e praticar todos os dias», apontou.

Pelo gosto recente que ganhou na sua vida, Kinoshita diz que não perdeu as atuações de quem competiu no skate, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, incluindo a compatriota de 13 anos e medalha de ouro, Momiji Nishiya.

«São incríveis. Para ser honesto, não consigo vencer as crianças de cinco, quatro ou três anos. Isso é certo», expressou.