Só a Holanda conseguiu melhores resultados do que Portugal nos Europeus de Pista Coberta de Atletismo, em Torun, Polónia. A delegação nacional obteve o segundo lugar no quadro de medalhas final, um registo inédito e, por isso, histórico.



Apenas em 1996, em Estocolmo, Portugal tinha sido capaz de chegar aos dois ouros (Fernanda Ribeiro e Carla Sacramento). Desta vez, todas as expetativas foram largamente suplantadas com as vitórias de Patrícia Mamona, Pedro Pichardo e Auriol Dongmo. A Holanda fechou com mais uma medalha de ouro do que o nosso país.



Grã-Bretanha, Bélgica, França, Ucrânia, Noruega e Suíça alcançaram duas medalhas de ouro. A ausência da Rússia, devido à sanção aplicada pela IAAF, permitiu esta maior distribuição no «medalheiro». O único atleta capaz de ganhar mais de uma medalha foi o norueguês Jakob Ingerbritsen, nos 1500 e nos 300 metros.

VÍDEO MAIS VISTO Aplausos e cânticos na passagem do funeral de Maria José Valério por Alvalade