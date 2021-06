Continua a contagem decrescente para o arranque do Europeu.

A três dias do jogo de abertura, que colocará frente a frente a Itália e a Turquia, Portugal ultima os detalhes para o derradeiro teste, marcado para quarta-feira, frente a Israel.

Nesse sentido, Fernando Santos, e um jogador da seleção fazem a antevisão do jogo particular com Israel, na Cidade do Futebol, às 16h15.

Por essa Europa fora há mais jogos de preparação, com destaque para a França e a Hungria, adversários de Portugal, que defrontam, respetivamente, a Bulgária e a Rep. Irlanda.

Jogos nesta terça-feira:

Polónia - Islândia, 17h (SportTV1)

Hungria - República da Irlanda, 19h (SportTV5)

República Checa - Albânia, 19h15 (SportTV4)

Espanha - Lituânia, 19h45 (SportTV1)

França - Bulgária, 20h10 (SportTV2).

Fora da Europa, prossegue a qualificação para o Mundial do Qatar 2022, zona sul-americana:

Equador - Peru, 22h (SportTV1)

Venezuela - Uruguai, 23h30 (SportTV2)

Colômbia - Argentina, 00h (dia 09 em Lisboa, SportTV1)

Paraguai - Brasil, 01h30 (dia 09 em Lisboa, SportTV2)

Chile - Bolívia, 02h30 (dia 09 em Lisboa, SportTV1).

Fora do futebol, prossegue o Mundial de judo, Budapeste, com a participação de Telma Monteiro (-57 kg), Wilsa Gomes (-57 kg) e João Fernando (-73 kg).