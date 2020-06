Nesta quinta-feira prossegue a 27.ª jornada da Liga portuguesa, com o Sporting-Tondela e o Boavista-V. Setúbal.

Os leões recebem a equipa beirã em Alvalade, a partir das 21h15, e tentam isolar-se no terceiro lugar de forma a pressionar o Sp. Braga, que só joga na sexta-feira.

Antes, às 19h, no Bessa, axadrezados e vitorianos procuram pontos para consolidar a posição a meio da tabela e deslocarem de vez da zona de despromoção.

Lá fora, destaque para a visita do Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia ao terreno do Real Madrid (21h), em mais um jogo da liga espanhola. Ainda no país vizinho, o Alavés, de Fejsa, recebe a Real Sociedad (18h30).

Na Turquia, o Alanyaspor de Marafona recebe o Antalyaspor, em jogo da meia-final da Taça.

JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Liga, 27.ª jornada:

Boavista-V. Setúbal (19h)

Sporting-Tondela (21h15)

La Liga, 29.ª jornada

Real Madrid-Valência (21h)

Alavés-Real Sociedad (18h30)

Meia-final Taça da Turquia

Alanyaspor-Antalyaspor (18h45)